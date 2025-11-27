«Ford против Ferrari» по-русски заказывали? В гонку вступают Янковский и Борисов — и эта спортивная драма тоже основана на реальных событиях

Любите истории о дерзких гонщиках, инженерных прорывах и большой мечте, которая сильнее любых препятствий? Если «Ford против Ferrari» заставил вас переживать за команду Кена Майлза и вдохновил верой в невозможное — готовьтесь: в 2026 году выйдет российский фильм с похожей тематикой и сюжетом.

И главное — ведут эту гонку Иван Янковский и Юра Борисов, дуэт, который вполне способен вытянуть любой драйвовый сюжет.

Русский ответ голливудскому хиту

Новый проект называется «Битва моторов» и выйдет в октябре 2026 года. Как и у Мэнголда, это не просто фильм о скорости — это история о людях, которые пытаются доказать ценность своей идеи миру, который в них не верит.

Но здесь герои не собираются бросать вызов Ferrari. Здесь они доказывают, что и Россия на заре XX века могла создать машину, способную пройти одно из самых престижных ралли Европы.

В основе сюжета — настоящие события 1908 года. Именно тогда автомобиль «Руссо-Балт» впервые отправился покорять трассу ралли Монте-Карло.

Великие энтузиасты своего времени

Андрей Нагель (Иван Янковский) очень разносторонняя личность: он автомобильный фанат, издатель журналов и человек, который поверил в то, что отечественный двигатель сможет потягаться с европейскими.

Рядом с ним Дмитрий Бондарев (Юра Борисов). Реальный инженер и один из тех, кто создавал мотор «Руссо-Балта». В фильме он превращается в идеального напарника Нагеля — человека, который отвечает за «сердце» машины.

Режиссер Илья Маланин объяснил, что картина не стремится дословно воспроизвести события. Важнее передать дух эпохи и характеры людей, которые двигали прогресс вперед.

Хотелось, чтобы эти два героя — кто отвечал за сердце автомобиля и идейный вдохновитель — вместе поехали в финальную гонку.

Масштабная съемка — от Черногории до Москвы

Одна из ключевых съемочных стадий уже завершилась в Черногории. Там нашли локации, которые идеально передали атмосферу ранних европейских ралли.

Далее съемки перемещаются в Москву, где команда воссоздает быт, мастерские и гоночные гаражи Российской империи начала века. Помимо Борисова и Янковского, в проекте задействованы Паулина Андреева, Алексей Гуськов, Игорь Грабузов.

«Битва моторов» действительно может занять почетное место в топе лучших российских спортивных фильмов. Осталось только дождаться премьеры и посмотреть, что же получилось.

