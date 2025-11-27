Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Ford против Ferrari» по-русски заказывали? В гонку вступают Янковский и Борисов — и эта спортивная драма тоже основана на реальных событиях

«Ford против Ferrari» по-русски заказывали? В гонку вступают Янковский и Борисов — и эта спортивная драма тоже основана на реальных событиях

27 ноября 2025 13:17
«Ford против Ferrari» по-русски заказывали? В гонку вступают Янковский и Борисов — и эта спортивная драма тоже основана на реальных событиях

Будем покорять ралли в Монако.

Любите истории о дерзких гонщиках, инженерных прорывах и большой мечте, которая сильнее любых препятствий? Если «Ford против Ferrari» заставил вас переживать за команду Кена Майлза и вдохновил верой в невозможное — готовьтесь: в 2026 году выйдет российский фильм с похожей тематикой и сюжетом.

И главное — ведут эту гонку Иван Янковский и Юра Борисов, дуэт, который вполне способен вытянуть любой драйвовый сюжет.

Русский ответ голливудскому хиту

Новый проект называется «Битва моторов» и выйдет в октябре 2026 года. Как и у Мэнголда, это не просто фильм о скорости — это история о людях, которые пытаются доказать ценность своей идеи миру, который в них не верит.

Но здесь герои не собираются бросать вызов Ferrari. Здесь они доказывают, что и Россия на заре XX века могла создать машину, способную пройти одно из самых престижных ралли Европы.

«Ford против Ferrari» по-русски заказывали? В гонку вступают Янковский и Борисов — и эта спортивная драма тоже основана на реальных событиях

В основе сюжета — настоящие события 1908 года. Именно тогда автомобиль «Руссо-Балт» впервые отправился покорять трассу ралли Монте-Карло.

Великие энтузиасты своего времени

Андрей Нагель (Иван Янковский) очень разносторонняя личность: он автомобильный фанат, издатель журналов и человек, который поверил в то, что отечественный двигатель сможет потягаться с европейскими.

Рядом с ним Дмитрий Бондарев (Юра Борисов). Реальный инженер и один из тех, кто создавал мотор «Руссо-Балта». В фильме он превращается в идеального напарника Нагеля — человека, который отвечает за «сердце» машины.

Режиссер Илья Маланин объяснил, что картина не стремится дословно воспроизвести события. Важнее передать дух эпохи и характеры людей, которые двигали прогресс вперед.

Хотелось, чтобы эти два героя — кто отвечал за сердце автомобиля и идейный вдохновитель — вместе поехали в финальную гонку.

«Ford против Ferrari» по-русски заказывали? В гонку вступают Янковский и Борисов — и эта спортивная драма тоже основана на реальных событиях

Масштабная съемка — от Черногории до Москвы

Одна из ключевых съемочных стадий уже завершилась в Черногории. Там нашли локации, которые идеально передали атмосферу ранних европейских ралли.

«Ford против Ferrari» по-русски заказывали? В гонку вступают Янковский и Борисов — и эта спортивная драма тоже основана на реальных событиях

Далее съемки перемещаются в Москву, где команда воссоздает быт, мастерские и гоночные гаражи Российской империи начала века. Помимо Борисова и Янковского, в проекте задействованы Паулина Андреева, Алексей Гуськов, Игорь Грабузов.

«Битва моторов» действительно может занять почетное место в топе лучших российских спортивных фильмов. Осталось только дождаться премьеры и посмотреть, что же получилось.

Ранее мы писали: «Настоящий детектив» в российской глубинке: этот мрачный российский нуар на ТВ не пустили — но те, кто посмотрел, ставит 7,7 баллов

Фото: Кадры из фильмов «Ford против Ferrari» (2019), «Битва моторов» (2026)
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
1 комментарий
«Это, конечно, не “Анора”»: «Киноафиша» называет худший и лучшие фильмы с Юрой Борисовым (и объясняет, что не так с его Пушкиным) «Это, конечно, не “Анора”»: «Киноафиша» называет худший и лучшие фильмы с Юрой Борисовым (и объясняет, что не так с его Пушкиным) Читать дальше 10 декабря 2025
«Я не считаю кино искусством»: Цискаридзе «Брат» не пересматривает, но один фильм Балабанова навсегда в его сердце «Я не считаю кино искусством»: Цискаридзе «Брат» не пересматривает, но один фильм Балабанова навсегда в его сердце Читать дальше 7 декабря 2025
Критики носили на руках этот фильм с Ярмольником из 90-х: получил Государственную премию и приз в Европе — но до широкого проката так и не добрался Критики носили на руках этот фильм с Ярмольником из 90-х: получил Государственную премию и приз в Европе — но до широкого проката так и не добрался Читать дальше 6 декабря 2025
«Этого не было даже у Ридли Скотта»: «Трудно быть богом» станет русской «Игрой престолов» - от размахов в шоке даже Собянин «Этого не было даже у Ридли Скотта»: «Трудно быть богом» станет русской «Игрой престолов» - от размахов в шоке даже Собянин Читать дальше 10 декабря 2025
«50% успеха фильма – в названии»: 5 российских лент критики особенно хвалят в уходящем 2025-м – 2 уже вышли, а 3 ждите скоро в кино «50% успеха фильма – в названии»: 5 российских лент критики особенно хвалят в уходящем 2025-м – 2 уже вышли, а 3 ждите скоро в кино Читать дальше 10 декабря 2025
Когда выйдет «Чебурашка-2»: и о чем будет сиквел фильма, собравшего в прокате более 7 млрд рублей Когда выйдет «Чебурашка-2»: и о чем будет сиквел фильма, собравшего в прокате более 7 млрд рублей Читать дальше 9 декабря 2025
«Удивила преображением»: в 2025-м Ковальчук наконец вышла из образа Швецовой — сериал взял 7,7, но зрители хвалят только ее «Удивила преображением»: в 2025-м Ковальчук наконец вышла из образа Швецовой — сериал взял 7,7, но зрители хвалят только ее Читать дальше 9 декабря 2025
Работал с Финчером, дрался бок-о-бок с Кавиллом — а теперь актера ждут в российском блокбастере: идеально вписался в историю про шпионов Работал с Финчером, дрался бок-о-бок с Кавиллом — а теперь актера ждут в российском блокбастере: идеально вписался в историю про шпионов Читать дальше 8 декабря 2025
«Это событие года»: «Мастер и Маргарита» Локшина стал хитом проката в Европе – зрители после сеансов «ахают» и бегут читать Булгакова «Это событие года»: «Мастер и Маргарита» Локшина стал хитом проката в Европе – зрители после сеансов «ахают» и бегут читать Булгакова Читать дальше 7 декабря 2025
Снимите уже 3 сезон «Меча»: этот сериал НТВ можно назвать отцом «Глухаря» и дедом «Невского» Снимите уже 3 сезон «Меча»: этот сериал НТВ можно назвать отцом «Глухаря» и дедом «Невского» Читать дальше 7 декабря 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше