Фомин только рот раскрывал: настоящего «солиста» Hi-Fi на сцену было не выпустить

Поп-группа Hi-Fi когда-то была одним из самых успешных проектов страны. Красивые ребята в составе, мягкий и вкрадчивый голос солиста, модные треки — это удачное сочетание было обречено на успех. Однако спустя годы выяснилось, что фронтмен Hi-Fi лишь открывал рот под чужую фонограмму.

Митя Фомин, как оказалось, пел не своим голосом. Композиции исполнял малоизвестный музыкант Павел Есенин и по совместительству продюсер коллектива. Почему так вышло? Создателям Hi-Fi хотелось набрать в группу видных красавцев, которые завоюют публику своей фактурой. Митя Фомин идеально подошел на роль солиста, и было неважно, что он почти не умеет петь. Главное, чтобы мягкая привлекательная внешность была гарантией успеха.

Есенин же впечатляющими данными не обладал. Его серая неприметная внешность точно не впечатлила бы публику. Зато Павел мог похвастаться интересным и необычным голосом. Так создателям Hi-Fi и пришла в голову идея скомпановать «красивые глазки» Фомина и приятный тембр Есенина. Правду раскрыли лишь в 2011 году.

Позднее Фомин найдет слово, описывающее его роль в группе: «Я просто „анимировал“ эти песни».