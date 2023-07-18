Фома из «Невского» любит постарше: внешность его жены понравится далеко не всем

Дмитрий Паламарчук покорил зрителей благодаря криминальной драме «Невский». Проект стал настоящим карьерным трамплином для прославленного артиста, который после него снялся еще в десятках успешных фильмов и сериалов. Многочисленные поклонники осыпают талантливого артиста комплиментами, а фанатки признаются, что мечтали бы с ним познакомиться, однако сердце кумира миллионов давно занято.

Как оказалось, со своей будущей женой Инной Анциферовой артист познакомился во время работы над детективом «Клеймо». В проекте артистам предстояло играть пару, и уже через несколько дней Паламарчук понял, что по-настоящему влюбился в партнершу.

В течение многих недель Дмитрий боялся пригласить артистку, которая на пять лет его старше, на свидание. Его смущало, что Инна была замужем за успешным бизнесменом. Но на одном из банкетов он узнал, что сердце звезды экрана свободно, и тут же признался ей в любви.

Влюбленные расписались летом 2011 года, а практически через год родилась их дочь Полина. Паламарчук никогда не скрывал, как счастлив с избранницей, однако далеко не все поклонники поддерживают его. Как признаются фанаты, Инну и Дмитрия сложно назвать эффектной парой, ведь в глаза бросается их разница в возрасте.