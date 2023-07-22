Фокус в этом тесте смогут разгадать не все: а вы сможете?

Несмотря на то, что исследователи неустанно занимаются изучением возможностей человеческого мозга, он по-прежнему остается непознанным до конца. Явления, которые кажутся нам вполне обыкновенными, на самом деле скрывают в себе множество тайн. Например, популярные на протяжении многих веков оптические иллюзии на самом деле не просто забавное развлечение. За ними стоят сложные когнитивные и биологические механизмы. Ученые убеждены, что их изучение способно оказать большое влияние на развитие медицины и психологии. К числу классических оптических иллюзий принадлежит, например, треугольник Канидза, названный так в честь своего создателя - итальянского психолога. Он представляет собой, по сути, два треугольника, наложенных друг на друга определенным образом - только у одного из них контуры четко очерчены, а у другого нет и визуально он выделяется за счет черных кругов, расположенных на его вершинах. Треугольник Канидза связан с “законом замкнутости”, - принципом, пришедшим из гештальт-психологии. В соответствии с этим законом мозг человека пытается восполнить недостающую часть треугольника и мысленно дорисовывает для него контуры. Любите ли вы оптические иллюзии? Если да, вам непременно понравится этот тест.

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