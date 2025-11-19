Фокус без престижа: «Иллюзия обмана 3» не провалилась в прокате, но глупостей и сюжетных дыр в фильме больше, чем в швейцарском сыре

Разбираемся, что не так с долгожданным триквелом.

Спустя девять лет после такого себе сиквела франшиза «Иллюзия обмана» вернулась – и тут же возглавила мировой прокат с сбором в 75,5 миллиона долларов за первый уикенд. Только вот вместо душевных и реалистичных фокусов зрители получили трюки, в которые практически невозможно поверить. И слабый сценарий, который невозможно оправдать.

Химия есть, магии нет

Несомненное достоинство картины – безупречная химия между вернувшимися звездами. Вуди Харрельсон, Джесси Айзенберг и Айла Фишер легко входят в образы, словно и не расставались.

Новобранцы тоже уверенно держатся, но даже эта слаженность не спасает от ощущения, что сценаристы работали по шаблону, упрощая диалоги до уровня подросткового сериала.

Особенно разочаровывает Розамунд Пайк в роли антагонистки – опытная актриса получила картонного злодея с вызывающе нелепым акцентом, чьи мотивы остаются туманными до самого финала.

Логика против иллюзии

Фильмы о магии живут финальным раскрытием трюков, но здесь создатели перестарались. Финальный поворот шокирует не столько зрелищностью, сколько абсолютной нелогичностью.

При детальном разборе ключевой трюк рассыпается: зрители начинают гадать, как главная злодейка – умная и расчетливая бизнес-леди – не заметила подмены, которая происходила у нее перед носом.

Сюжетные дыры здесь заметнее главных фокусов, которые не в силах объяснить даже самый изощренный сценарий. Магия превращается в откровенное надувательство, когда для осуществления трюков герои используют технологии, доступные разве что инопланетянам.

Когда кассовый успех – не показатель

Прокатный успех третьей части обеспечен за счет международного рынка – 54,2 миллиона из 75,5 собраны за пределами США.

Стремясь угодить глобальной аудитории, создатели выхолостили фирменный стиль франшизы, превратив ее из изящного «Одиннадцать друзей Оушена» с фокусами в безликий блокбастер с гонками на болидах по Абу-Даби и примитивными шутками.

Как заметил один из критиков, фильм играет по лекалу «Форсажа» – и проигрывает, теряя свое магическое лицо. Сцены с возвращением старых персонажей выглядят натянутыми, а новые герои вызывают скорее раздражение, чем симпатию – их словно добавили для галочки.

Неоправданные ожидания и будущее франшизы

Особенно обидно наблюдать за тем, как режиссер Рубен Флейшер, снявший культовый «Зомбилэнд», превратился в студийного «наемника», безропотно выполняющего заказы продюсеров.

Магия первой части, где каждый трюк имел изящное объяснение, уступила место спецэффектам, которые не поддаются никакой логике.

При этом фильм получил относительно неплохие оценки зрителей – 80% на Rotten Tomatoes и B+ по версии CinemaScore, что свидетельствует о лояльности аудитории, готовой мириться с недостаками ради любимых персонажей.

Вердикт

«Иллюзия обмана 3» – это трюк, который удался лишь наполовину. Кассовые сборы доказывают, что у франшизы все еще есть поклонники, но заставить их поверить в магию в третий раз оказалось сложнее всего.

Нам намекают на четвертую часть, где теперь уже восемь Всадников должны объединиться для новой миссии. Но если создатели хотят сохранить интерес аудитории, им придется вернуть франшизе ее главную магию: умение удивлять без вопроса «это же невозможно, вам не кажется?».

В противном случае следующий фокус может стать последним – и на этот раз зрители уже не позволят себя обмануть.

