Флирт с Малаховым и не только: народ в ужасе от выходок Кудрявцевой

Лера Кудрявцева сменила привычное амплуа. Теперь в российском шоу-бизнесе стало на одну поющую телеведущую больше.

В социальных сетях знаменитость обнародовала ролик, в котором исполняет одну из песен Любаши. Позаботилась звездная блондинка и о видеоряде. В результате получился настоящий музыкальный клип, где интернет-пользователи увидели не только Кудрявцеву.

Неожиданно в кадре появился Андрей Малахов, с которым ведущая шоу «Секрет на миллион» принялась флиртовать. Впоследствии Лера рассказала, что видео, как и песня, были записаны давно, но показать это творение широкой общественности она решилась только сейчас. И, как оказалось, решилась напрасно.

Народ пришел в ужас от выходок Кудрявцевой. Подписчикам не понравилось все, а особенно так называемое пение «артистки».

«Оставайтесь ведущей, не пойте!», «Еще одна певичка», «Петь вам даже в шутку, ради собственного развлечения не нужно», «Не порть свой авторитет, наработанный годами»,

— отметили фолловеры.