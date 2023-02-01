Флакон по цене особняка у моря: не поверите, чем пахнут самые дорогие в мире духи

Дорогие парфюмы уже давно стали своеобразным произведением искусства. Создатели духов соревнуются друг с другом, кто изобретет самый изысканный и роскошный аромат. Но всем им далеко до производителя The Spirit of Dubai, который выпустил парфюм Shumukh за 81 миллион рублей. За эти баснословные деньги можно приобрести целый особняк у моря. С чем же связана эта бешеная цена?

Львиную долю этой стоимости составляет уникальный флакон, украшенный тысячами бриллиантов, жемчугом, топазами, золотом и серебром. Сам парфюм находится в большой емкости из венецианского стекла и распыляется на расстоянии с помощью специального механизма.

В состав Shumukh входят: амбра, мускус, турецкая роза, ладан и сандаловое дерево. Запах держится на коже минимум 12 часов. Производитель заявляет, что это классический восточный аромат с «тяжелыми» сладкими нотками.

Судя по редким отзывам, духи не представляют из себя ничего экстраординарного — набор для парфюма вполне стандартный. Вся роскошь именно в богатом оформлении, что делает продукт произведением искусства.