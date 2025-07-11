Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Физкульт-привет-тест: угадайте советское кино о спорте по одному кадру

Физкульт-привет-тест: угадайте советское кино о спорте по одному кадру

11 июля 2025 10:23
Физкульт-привет-тест: угадайте советское кино о спорте по одному кадру

Справитесь не в два подхода?

Советское кино знало толк в спортивных драмах и комедиях. От героических побед на ринге до весёлых сцен на футбольном поле — режиссёры умели находить правильный тон, чтобы рассказать не только о соревнованиях, но и о характере, дружбе и настоящем командном духе. Эти фильмы до сих пор вызывают ностальгию и собирают у экранов зрителей всех возрастов.

Кадры из спортивных лент тех лет порой запоминаются не хуже, чем реальные олимпийские моменты. Мелькает знакомая форма, напряжённый матч, драматичная пауза — и вот вы уже точно знаете, кто победит, и почему эта сцена навсегда осталась в сердце. В советском кино спорт был не просто поводом показать физическую борьбу, а возможностью поговорить о морали, мечтах и преодолении.

Если вам кажется, что вы наизусть помните все советские фильмы о спорте — самое время проверить это. Мы подготовили для вас тест, в котором нужно угадать известную ленту всего по одному кадру. Вспомните, где вы видели этот взгляд, эту форму, этот момент — и покажите, кто здесь настоящий знаток кинематографического спорта.

А здесь другой классный тест на знание советских фильмов, пройдите, если осмелитесь.

Фото: Кадры из мультфильма «Матч-реванш» (1968)
Екатерина Соловьева
Екатерина Соловьева
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Вы — гуру советского кино, если угадаете фильм по неприметному кадру (тест) Вы — гуру советского кино, если угадаете фильм по неприметному кадру (тест) Читать дальше 21 июля 2025
Тили-тили-тест: выросшие на советском кино точно вспомнят имена 5 героев, глядя на их жен Тили-тили-тест: выросшие на советском кино точно вспомнят имена 5 героев, глядя на их жен Читать дальше 23 июля 2025
Штирлица из «17 мгновений весны» узнают многие: но вспомните ли вы еще 5 фильмов СССР по героям в солнцезащитных очках? (тест) Штирлица из «17 мгновений весны» узнают многие: но вспомните ли вы еще 5 фильмов СССР по героям в солнцезащитных очках? (тест) Читать дальше 23 июля 2025
Беседка, грядки, заготовки: сможете вспомнить 5 фильмов СССР по кадрам с дачей? (тест) Беседка, грядки, заготовки: сможете вспомнить 5 фильмов СССР по кадрам с дачей? (тест) Читать дальше 23 июля 2025
От «Афони» до «Кавказской пленницы»: вспомните по 5 кадрам, что говорят герои советского кино (тест) От «Афони» до «Кавказской пленницы»: вспомните по 5 кадрам, что говорят герои советского кино (тест) Читать дальше 23 июля 2025
«Шерлока» с ходу узнают многие: а вы попробуйте вспомнить еще 5 советских детективов по кадру (тест) «Шерлока» с ходу узнают многие: а вы попробуйте вспомнить еще 5 советских детективов по кадру (тест) Читать дальше 23 июля 2025
«Сыновья погибли не случайно»: за популярной советской сказкой стоит история в духе Кинга — актер умолял не выпускать фильм до своей смерти «Сыновья погибли не случайно»: за популярной советской сказкой стоит история в духе Кинга — актер умолял не выпускать фильм до своей смерти Читать дальше 23 июля 2025
«Он любит ее, а она — другого»: выросшие на советском кино наверняка угадают 5/5 фильмов СССР по краткому описанию (тест) «Он любит ее, а она — другого»: выросшие на советском кино наверняка угадают 5/5 фильмов СССР по краткому описанию (тест) Читать дальше 22 июля 2025
«Уйти от тебя трудно. Но что же делать»: сможете вспомнить 5 фильмов СССР по любовным признаниям? (тест) «Уйти от тебя трудно. Но что же делать»: сможете вспомнить 5 фильмов СССР по любовным признаниям? (тест) Читать дальше 22 июля 2025
«Начни с трупа»: карьера великого Ливанова стартовала с максимально странной роли — актеры от таких обычно отказываются «Начни с трупа»: карьера великого Ливанова стартовала с максимально странной роли — актеры от таких обычно отказываются Читать дальше 20 июля 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше