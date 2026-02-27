«Физкульт-привет!», как насчет теста? Блесните знаниями цитат из «Джентльменов удачи» (на 6/6 пройдут не все)

Фразу «Физкульт-привет!» хоть раз в жизни слышал каждый. Даже те, кто не смотрел советскую комедию «Джентльмены удачи», наверняка используют её в разговоре, порой даже не зная источника.

А как обстоят дела с другими легендарными цитатами из этой комедии? Мы решили проверить, насколько хорошо вы в них ориентируетесь и предлагаем вам отвтеить на 6 вопросов. Спойлер: идеально вспомнить каждую мелочь получится далеко не у каждого.

В общем устраивайтесь поудобнее и попробуйте пройти наш тест на знание цитат из «Джентльменов удачи». Шесть вопросов – и только настоящие ценители советского кино ответят на все без ошибок. Поехали!

