Киноафиша Статьи «Физкульт-привет!», как насчет теста? Блесните знаниями цитат из «Джентльменов удачи» (на 6/6 пройдут не все)

«Физкульт-привет!», как насчет теста? Блесните знаниями цитат из «Джентльменов удачи» (на 6/6 пройдут не все)

27 февраля 2026 14:15
«Физкульт-привет!», как насчет теста? Блесните знаниями цитат из «Джентльменов удачи» (на 6/6 пройдут не все)

Если справитесь без ошибок, вы точно преданный фанат.

Фразу «Физкульт-привет!» хоть раз в жизни слышал каждый. Даже те, кто не смотрел советскую комедию «Джентльмены удачи», наверняка используют её в разговоре, порой даже не зная источника.

А как обстоят дела с другими легендарными цитатами из этой комедии? Мы решили проверить, насколько хорошо вы в них ориентируетесь и предлагаем вам отвтеить на 6 вопросов. Спойлер: идеально вспомнить каждую мелочь получится далеко не у каждого.

В общем устраивайтесь поудобнее и попробуйте пройти наш тест на знание цитат из «Джентльменов удачи». Шесть вопросов – и только настоящие ценители советского кино ответят на все без ошибок. Поехали!

Ранее мы писали: Балбес, Трус и Бывалый – тут легко: а вы вспомните, кого из героев не было в «Операции "Ы"» (тест для фанатов)

Фото: Кадр из фильма «Джентльмены удачи» (1971)
Ольга Назарова
Ольга Назарова
