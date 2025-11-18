Меню
Физкульт-привет фанатам «Джентльменов удачи»: защитите звание в тесте на знание цитат из фильма

18 ноября 2025 11:50
Если ответите на 6/6 вопросов, вы точно преданный поклонник.

Легендарная комедия «Джентльмены удачи» уже более 50 лет остается в сердцах зрителей. Во многом благодаря харизматичным персонажам, которые выдали немало забавных фраз.

Именно этим репликам мы посвятили наш новый тест. Это шанс проверить память и снова окунуться в атмосферу любимой истории. Всего будет 6 вопросов, связанных с культовым цитатами, а ваша задача – вспомнить все тонкости и дать верные ответы.

Итак, пора доказать, что вы – настоящий знаток и джентльмен удачи. Сосредоточьтесь, ведь каждая деталь здесь имеет значение. Пришло время защитить свое звание и блеснуть эрудицией!

Фото: Кадр из фильма «Джентльмены удачи » (1971)
Ольга Назарова
