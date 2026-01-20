«Физика так не работает»: ученый в пух и прах разнес самую эффектную фишку «Дюны» — это знают даже школьники

Киноадаптация «Дюны» позволила поклонникам фантастики пополнить свой список «любимчиков»: давно не выходило в жанре нечто похожего на большое искусство. Однако даже у самых эффектных миров есть слабые места — особенно если на них смотрит человек с научным бэкграундом. И именно так на фильм посмотрел Нил Деграсс Тайсон.

Проблемы в «колотушке»

Одна из самых запоминающихся деталей «Дюны» — устройство, которым фримены приманивают гигантских песчаных червей. По канону оно ритмично бьет по песку, создавая вибрации, на которые реагируют хищники Арракиса.

Проблема в том, что в реальности песок работает совсем иначе. Тайсон объяснил это максимально просто: сыпучая среда отлично «съедает» вибрации. Звуковая волна в песке быстро затухает и не может распространяться на большие расстояния.

Иными словами, сколько ни стучи — «услышать» такой сигнал издалека невозможно. А значит, сама механика призыва червей с научной точки зрения не выдерживает проверки.

Если вы будете стучать по песку, этого никто не услышит. Потому что это песок, — утверждает эксперт.

Черви, которые «неправильно» двигаются

Вторая претензия ученого касается движения самих песчаных гигантов. В фильме они несутся строго вперед, почти как по рельсам. Безусловно, выглядит такой «транспорт» эффектно, но при этом нарушает все законы физики.

Тайсон напомнил простую вещь: все удлиненные существа — от змей до дождевых червей — перемещаются за счет изгибов тела. Прямолинейное движение без волнообразных сокращений противоречит базовой механике.

Если бы такой организм существовал в реальности, он просто не смог бы разогнаться, не говоря уже о маневрах под толщей песка.

Физика так не работает. Это невозможно. Вы когда-нибудь видели, чтобы вас преследовала змея, двигаясь, как прямая палка?

Приговор или мелкие придирки?

Важно, что астрофизик не «разнес» фильм целиком. Напротив, он отдельно отметил масштаб, визуальную мощь и общее впечатление от работы Дени Вильнева. По его словам, огрехи связаны не с халтурой, а с тем, что некоторые детали просто не были глубоко продуманы с научной стороны.

И здесь возникает знакомая дилемма фантастики: что важнее — строгая физика или ощущение мифа? «Дюна» больше опирается на философию и символы. Поэтому такие спорные моменты скорее добавляют поводов для обсуждений, чем реально портят картину.

Ранее мы писали: Сюжет «Лакомого куска» с Деймоном и Аффлеком кажется сказкой, но в реальности денег было больше: и главная трагедия фильма, увы, не выдумка