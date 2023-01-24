Фирузе и Изабелла в пролете: какими на самом деле были «красавицы» в гаремах

В течение нескольких лет «Великолепный век» погружал зрителей со всего мира в загадочный мир Османской империи. Зрители увлеченно следили за историей наложницы Роксоланы, которая стала Хюррем-султан и влюбила в себя Сулеймана Великого. При этом далеко не все зрители до сих пор знают, какие вольности позволили себе создатели проекта.

Как оказалось, настоящий гарем в Османской империи выглядел совершенно не так, как был показан в сериале. Например, в наложницы не брали стройных девушек. Они считались непривлекательными, поэтому никто не рискнул бы представить такую рабыню самому султану. Так что Фирузе и Изабелла, показанные в «Великолепном веке» стройными красавицами, в реальности вряд ли могли бы претендовать на внимание Сулеймана.

Помимо этого, немало времени наложницы посвящали и своему внешнему виду. Судя по историческим свидетельствам, в девушках ценились густые брови, которые нередко сращивались, а также умение пользоваться косметикой. Многие наложницы старательно отбеливали себе кожу и пытались стать как можно белее.

Создатели сериала предпочли проигнорировать эти факты, представив наложниц, одетых по европейской моде. Как позднее признавались продюсеры, они делали не документальный сериал, а лишь адаптацию, поэтому и позволили себе столько вольностей.