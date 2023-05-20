Фирузе-хатун из «Великолепного века» чахнет на глазах: свежее фото вызывает оторопь

Джансу Дере покорила сердца зрителей, воплотив очаровательную Фирузе-хатун в популярном сериале «Великолепный век». Персиянка была настолько красива, что тут же стала фавориткой султана Сулеймана. Если бы он увидел ее теперь, то испытал бы горькое разочарование.

Звезда экрана уже не та, что прежде. К своим 42 годам артистка сильно подурнела. Дере ведет социальные сети, но ее снимки не вызывают восторга у фанатов. Напротив, большинство из них вынуждены признать, что Джансу чахнет на глазах.

Больше всего поклонников беспокоит излишняя худоба Фирузе-хатун. Из-за нее артистка выглядит нездоровой. Дошло до того, что знаменитость начали обвинять в пропаганде анорексии: якобы ее фигура по типу «кожа да кости» может заставить других придерживаться строгих диет. Как бы там ни было, актриса подобные замечания предпочитает игнорировать.