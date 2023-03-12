Фирменный взгляд уже был: народ запищал при виде детского фото Антохи из «Реальных пацанов»

Звезда «Реальных пацанов» 38-летний Антон Богданов шокировал подписчиков архивным фото. В день рождения артист опубликовал черно-белый кадр, на котором запечатлены его первые шаги в кинематографе — тогда мальчик из Кировска ходил в фотокружок.

Рукописная надпись гласит: «Первая сделанная Антоном фотография, 1991 год». Актер признался, что выложил фото в детстве для того, чтобы его поклонники помогли тяжелобольным малышам на попечении «Фонда Хабенского».

Подписчики впечатлились поступком звезды так же, как и его внешним видом. «Пусть этот творческий, верящий в чудо мальчишка с фото всегда остается внутри взрослого и успешного Антона», — пожелали комментаторы. Поклонники также просили радовать новыми творческими успехами.