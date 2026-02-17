Оповещения от Киноафиши
Финская экранизация Пушкина 18+ оказалась «трешем»: это не «Сказка о царе Салтане» – но вы точно читали эту повесть в школе

17 февраля 2026 20:03
На IMDb ленте поставили всего 5.2.

У нас только что вышла новая «Сказка о царе Салтане» – уже четвёртая крупная экранизация произведения. И, согласитесь, интересно, а как вообще иностранцы относятся к нашему главному поэту? Берутся ли они за его сюжеты?

Оказывается, берутся. И как показывает практика, не всегда удачно. Один из самых любопытных примеров – финская лента «Сенсуэла» (1973), снятая Теуво Тулио и вдохновлённая повестью «Станционный смотритель».

Картина повествует о трагической любви лапландской девушки и немецкого лётчика. Их чувства зародились в последние дни Второй мировой и сохранялись много лет после её окончания.

Фильм вошёл в историю как первый в Финляндии, получивший возрастное ограничение «18+». Но оценки на Кинопоиске и IMDb скромные – 5.2. Зрители ругают, но с явным удовольствием.

«Мне порекомендовали этот фильм как образец лучших странностей, которые может предложить финское кино. Не соврали: любители приключений обязаны это увидеть.

Режиссёр потратил больше 10-ти лет на создание этой страстной проповеди против патриархальной эксплуатации женщин как сексуальных объектов. Которая рассказана... ну, естественно, через эксплуатацию женщин как сексуальных объектов», – отмечает пользователь IMDb.

В общем, как вы понимаете, в ленте большое количестве откровеных сцен. Но зрителей возмутило не это. Всё тот же комментатор указал на явные недостатки:

«Вышел своеобразный гибрид: цветовая гамма от Ходоровски, а по духу – финский Эдвард Вуд, худший режиссёр всех времён. Например, первая сцена – пилот дико крутит штурвал, как в "Плане 9" Вуда.

А как показан самолёт национальной авиакомпании на фоне голубого неба: вырезан и вставлен с мастерством ребёнка. И это в семидесятых! Как же сильно упал режиссёр».

При этом пользователь отмечает:

«Восхищает страсть донести всё до экрана. И хоть фильм нельзя назвать хорошим, НО, без сомнения, это абсолютная жемчужина киноискусства, которую стоит глянуть».

А русскоговорящие зрители поддерживают:

«Это весьма утонченный треш, предвосхищающий появление Альмодовара. Понравится далеко не всем, но остается только догадываться, понравилась бы Пушкину такая экранизация. Известно только, что у него было отменное чувство юмора и неудержимый темперамент...».

Фото: Orest Kiprensky/commons.wikimedia.org, кадры из фильмов «Сказка о царе Салтане» (2025), «Сенсуэла» (1973
Ольга Назарова
