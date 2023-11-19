Финансы поют романсы: Орбакайте не утаила истинного положения дел

Кристина Орбакайте последние годы живет в США, но дела россиянки там идут не так успешно, как хотелось бы. Со стороны кажется, что ничего не изменилось: как и другие звезды, старшая дочь Примадонны может ни в чем себе не отказывать. Но подруга звезды поделилась откровением, что исполнительница скоро лишится всех капиталов.

По словам Алены Кравец, Орбакайте очень требовательна к уровню жизни. Певица привыкла жить в комфорте и, что называется, на широкую ногу. В России Кристина была одной из самых «дорогих» знаменитостей. За каждое выступление она получала около 2,5 млн рублей, а за частные концерты — в разы больше.

Теперь же артистка почти не приезжает в Россию, а приглашения на корпоративы она получать перестала. Об этом рассказало издание «Дни.ру». У Орбакайте уже давно не было хитов, которые помогали бы публике не забывать о ней как об исполнительнице. Поэтому дочь Аллы Борисовны находится в весьма бедственном положении.