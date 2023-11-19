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Финансы поют романсы: Орбакайте не утаила истинного положения дел

19 ноября 2023 19:30
Финансы поют романсы: Орбакайте не утаила истинного положения дел

Артистка находятся в сложной ситуации.

Кристина Орбакайте последние годы живет в США, но дела россиянки там идут не так успешно, как хотелось бы. Со стороны кажется, что ничего не изменилось: как и другие звезды, старшая дочь Примадонны может ни в чем себе не отказывать. Но подруга звезды поделилась откровением, что исполнительница скоро лишится всех капиталов.

По словам Алены Кравец, Орбакайте очень требовательна к уровню жизни. Певица привыкла жить в комфорте и, что называется, на широкую ногу. В России Кристина была одной из самых «дорогих» знаменитостей. За каждое выступление она получала около 2,5 млн рублей, а за частные концерты — в разы больше.

Теперь же артистка почти не приезжает в Россию, а приглашения на корпоративы она получать перестала. Об этом рассказало издание «Дни.ру». У Орбакайте уже давно не было хитов, которые помогали бы публике не забывать о ней как об исполнительнице. Поэтому дочь Аллы Борисовны находится в весьма бедственном положении.

«Если так пойдет и дальше, то Кристине придется стоять на паперти», — заявляет подруга.

Фото: Legion-Media
Ирина Маркина
Ирина Маркина
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