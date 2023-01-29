Финансовый гороскоп на февраль 2023 года для Тельца, Девы, Козерога

У представителей земной стихии особенное отношение к деньгам. Телец, Дева и Козерог тщательно планируют свой бюджет, относятся к финансам рационально и откладывают каждую копеечку на черный день. Однако даже в их строго распланированной жизни порой случаются всевозможные неожиданности и сюрпризы. Стоит ли уроженцам этих знаков опасаться финансовых проблем в феврале или все будет так же гладко, как они заранее продумали? Астрологи дали ответ на этот вопрос.

Телец

Для представителей этого земного знака февраль будет благоприятным месяцем. Женщины-Тельцы обнаружат, что у них появилась сумма, которую они могут безболезненно потратить на давние хотелки. Не стоит отказывать себе в этом удовольствии - желанные приобретения принесут пользу и мотивируют на дальнейшие свершения.

Мужчинам-Тельцам также не будет лишним немного расслабиться и позволить себе не только зарабатывать деньги, но и тратить их.

Особенно полезными будут инвестиции в свое здоровье, дом, комфорт. Материальное положение знака будет настолько хорошим, что он легко может дать денег в долг родственникам или друзьям, которые в этом нуждаются.

Дева

Фортуна будет не слишком благосклонной к осеннему земному знаку. По словам астрологов, у Девы будет сложный месяц, но не столько в финансовом, сколько в личном плане. Возникнут трудности в семье, во взаимоотношениях с коллегами. В результате придется обратить все свои силы на решение этих проблем, а вот зарабатывание денег отойдет на второй план.

Женщинам-Девам астрологи советуют отказаться от соблазна крупных покупок - сейчас для этого не лучшее время.

Представителям сильного пола, рожденным под этим созвездием, следует быть осторожнее и не делиться своими финансовыми секретами с малознакомыми людьми. Есть риск нарваться на мошенников.

Козерог

Для Козерогов февраль 2023 будет неоднозначным. С одной стороны, представители зимнего знака могут чрезмерно увлечься теми возможностями, которые подарит им судьба. С другой, в погоне за чем-то одним они рискуют упустить еще что-то.

Женщине-Козерогу не стоит брать кредиты и деньги в долг, иначе в будущем вероятна неприятная ситуация.

Мужчине-Козерогу важно заранее спланировать свой бюджет, чтобы лучше оценить свои возможности и наметить покупки. По словам астрологов, есть смысл вложиться в технику, гаджеты, стильную одежду. А вот от более крупных покупок, например, дома или квартиры, лучше воздержаться.