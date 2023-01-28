Финансовый гороскоп на февраль 2023 года для Близнецов, Весов, Водолея

Представители воздушной стихии привыкли жить по принципу “лечу, куда душа захочет”. Их отношение к деньгам примерно такое же - Близнецы, Весы и Водолей могут долго и тщательно откладывать средства на давно запланированную покупку, а потом в одночасье потратить их на что-то другое. Как у них будут обстоять дела с финансами в феврале наступившего года? Придется ли потуже затянуть пояса или фортуна будет щедра к воздушным знакам? На эти вопросы дали ответ астрологи в финансовом гороскопе.

Близнецы

Астрологи утверждают: февраль 2023 будет для Близнецов довольно благоприятным месяцем в плане финансов, если они сами приложат для этого определенные усилия. Звезды сулят представителям воздушного знака материальные проблемы, однако из них можно выйти с наименьшими потерями, если следовать четко продуманному плану расходов.

Женщинам-Близнецам не рекомендуется совершать импульсивные покупки - есть риск приобрести за бешеные деньги нечто на самом деле ненужное.

Уроженцам знака обоих полов советуют также с осторожностью давать в долг. Слищком уж велика вероятность того, что человек, который просит взаймы, просто пользуется добротой Близнецов.

Весы

Последний зимний месяц обещает Весам благополучие и достаток. Именно в этом месяце бюджет воздушного знака будет как никогда сбалансированным, средств хватит не только на привычные и необходимые траты, но еще и на покупку чего-то, о чем представители знака давно мечтали. Единственное, что может испортить общую картину - непредвиденные мелкие расходы.

Мужчины-Весы не прогадают, если вложат часть средств в развитие своего хобби - вполне вероятно, что со временем его удастся монетизировать и оно будет приносить солидный доход.

Дамы этого знака также с удовольствием будут тратить деньги на себя и свои увлечения, полезными будут инвестиции в свою внешность.

Водолей

Среди воздушных знаков больше всего повезет Водолею. Люди, рожденные под этим созвездием, найдут дополнительный источник заработка. Их труд будет оплачиваться настолько щедро, что они смогут решить свои давние финансовые проблемы, погасить все долги, если таковые имеются, а также побаловать себя желанными покупками.

Женщины-Водолеи, получив солидную зарплату, могут на радостях совершить множество необдуманных трат.

Чтобы не испытывать сожаление после шопинга, необходимо держать себя в руках. А вот мужчинам этого знака астрологи рекомендуют не экономить на подарках себе и близким людям, но остерегаться мошенников и обмана.