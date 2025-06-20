«Финальная расплата» точно не побьет самый печальный рекорд франшизы «Миссия невыполнима»: но фанатам радоваться нечему

Еще не успели сходить в кинотеатр? Что ж, выбора у вас нет.

Уже известно, когда «Миссия невыполнима: Финальная расплата» появится в «цифре» — и новость вряд ли порадует тех, кто надеялся пересмотреть фильм дома в ближайшие недели. Согласно данным портала DVD’s Release Dates, цифровой релиз запланирован на 19 августа, то есть почти через три месяца после премьеры в кино. Думаете, это слишком долгое ожидание? Не совсем.

Конечно, на фоне современных реалий, где фильмы переходят на онлайн-платформы спустя 45 дней, а то и быстрее, такой перерыв кажется затяжным. Однако в случае с франшизой «Миссия невыполнима» — это почти традиция. Том Круз давно и открыто придерживается позиции: фильмы нужно смотреть исключительно на большом экране — а лучше в IMAX.

По этой логике студия Paramount явно не торопится с релизом: высокие стартовые сборы позволяют им делать ставку на длинную прокатную выдержку. Впрочем, «Финальная расплата» всё же не побьёт внутренний «антирекорд» серии. Предыдущая часть, «Миссия невыполнима: Смертельная расплата», вышла в цифровой прокат… спустя целых четыре месяца после премьеры.

Так что нынешние три месяца — не худший расклад, но и поводов для радости немного. Особенно учитывая, что фильму нужно окупить астрономический бюджет (по оценкам, до $400 млн без учёта маркетинга), и конкуренция летом будет жесткой: впереди «Как приручить дракона», «28 лет спустя» и блокбастер о «Формуле-1».

Пока «Финальная расплата» держится за IMAX-экраны, поклонникам остаётся только ждать — и надеяться, что ожидание себя оправдает.

