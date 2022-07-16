Финалист «Голоса» высказался о российском ТВ: «фальшивое и циничное»

Певец SHAMAN, который занял на шоу «Голос» второе место откровенно рассказал о том, как относится к подобным проектам и как сложилась его жизнь после успеха на российском телевидении. Настоящее имя певца — Ярослав Дронов, за плечами у него музыкальное образование и большой опыт, но с проектом SHAMAN он только начинает свою звездную карьеру.

В своем интервью «Газете.Ru » Ярослав рассказал, что концепция современных телепроектов ему совсем не нравится. «Есть в этом что-то фальшивое, неестественное и циничное. Люди, которые там участвуют по собственной воле, ни в чем не виноваты: они не знают всего этого и приходят с открытыми сердцами и надеждой, что их заметят», — говорит музыкант.

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Он добавил, что практически все участники музыкальных шоу на федеральных каналах после окончания проектов оказываются никому не нужны, однако при этом они служат винтиками в огромной машине шоу-бизнеса в России. Сейчас SHAMAN работает с продюсером Виктором Дробышем и продолжает писать авторские песни, признаваясь при этом, что кабальных контрактов с продюсером не подписывал.