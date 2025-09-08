Финал «Заклятия», новая «Иллюзия обмана» и Sci-Fi с Джаредом Лето: самые ожидаемые премьеры осени-2025, о которых будут говорить все

Осень всегда была временем громких премьер — и 2025-й не станет исключением. Любите ли вы хорроры, экшн, фэнтези или мультфильмы для всей семьи — киноафиша обещает что-то для каждого.

На больших экранах выйдут хоррор-финалы, долгожданные продолжения культовых франшиз и совершенно новые истории с громкими именами. Вот главные премьеры, ради которых точно стоит выбраться в кино.

«Заклятие 4: Последний обряд»

Премьера: 3 сентября (мировая).

Заключительная глава культовой хоррор-франшизы. Патрик Уилсон и Вера Фармига возвращаются к своим ролям Эда и Лоррейн Уоррен, чтобы завершить многолетнюю битву с демоническими силами.

Атмосфера, как и всегда, будет особенно мрачной: сюжет обещает финальное столкновение, где под угрозой окажется семья Смерлов, с которой реальные охотники за привидениями столкнулись в 1986 году.

Страшно и интересно, куда история повернет в финальной главе.

«Трон: Арес»

Премьера: 8 октября (мировая).

Джаред Лето впервые примеряет на себя роль в легендарной вселенной «Трона». Продолжение уже культовой истории о цифровых мирах и виртуальной реальности, где человек и программа перестали быть разными сущностями.

Фильм перейдет на новый уровень визуальных эффектов и получит философский поворот — о том, кто на самом деле управляет будущим. Арес отправят в реальный мир, поэтому всему человечеству грозит опасность.

К слову, режиссеру доверили создателю одной из частей «Пиратов Карибского моря» — Йоакиму Реннингу.

«Мортал Комбат 2»

Премьера: 22 октября (мировая).

После успешного (но не для всех) перезапуска боевика зрители получат вторую часть. Новые бои, еще более жестокие фаталити и, конечно, легендарные персонажи вроде Сони Блейд, Джакса и Скорпиона.

Фанаты ждут сражение, которое наконец определит баланс сил между миром Земли и Внешним миром. Император Шао Кан просто не оставит другого выбора.

В актерском составе — Карл Урбан, Хироюки Санада, Тати Габриэль и другие бойцы франшизы.

«Иллюзия обмана 3»

Премьера: с 13 ноября в России.

Прошло 9 лет — и вот иллюзионисты-грабители, которые всегда на шаг впереди, возвращаются.

В третьей части нас ждет новое ограбление века, трюки, которые невозможно объяснить логикой, и, конечно, старая команда во главе с Джесси Айзенбергом и Вуди Харрельсоном.

Сюжет держат в секрете, но зрителей обещают удивить более масштабным масштабом и международными локациями. Точно будут бандиты, драгоценности, которые они хотят похитить, и команда «Всадников», которая им помешает.

«Злая: Навсегда»

Премьера: 20 ноября (мировая).

Создатели музыкального фэнтези по мотивам бродвейского хита не заставили ждать вторую часть после того, как финал первой закончился мощным клиффхэнгером.

Синтия Эриво и Ариана Гранде продолжают историю дружбы (и противостояния) Злой Ведьмы Запада и Доброй Ведьмы Севера. В сиквеле обе героини стали состоявшимися волшебницами. И проблемы им придется решать соответствующие их статусу.

«Зверополис 2»

Премьера: 26 ноября (мировая).

Главные мультяшные напарники — Джуди Хоппс и Ник Уайлд — вновь на страже порядка. В новом деле им предстоит столкнуться с загадкой, которая снова затронет весь город животных. Противостоять хвостатым копам будет обаятельный змей по имени Гэри.

Первая часть стала хитом благодаря юмору и захватывающей истории. Вторая обещает сохранить все эти качества — и добавить еще больше приключений. Ждем с нетерпением.

