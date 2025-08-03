Финал в большом городе: провальный 3 сезон «И просто так» закончат максимально печальным образом — прощай навсегда, Кэрри Брэдшоу

Кэрри Брэдшоу — всё. На этот раз точно. Финал третьего сезона «И просто так», который выйдет 14 августа, станет последней серией в истории франшизы: HBO закрывает продолжение «Секса в большом городе». На секундочку — уходит эпоха. Эпоха, где Кэрри, Маноло и колонка в газете были важнее здоровых отношений и финансовой грамотности.

Новость не то, чтобы шокирует: третий сезон оказался даже хуже двух прошлых. Шоураннер Майкл Патрик Кинг пытался доказать, что персонажи могут жить и стареть за пределами романтических клише нулевых, но на выходе получилось странное зрелище.

С одной стороны — редкие проблески драмы и честности, с другой — реплики, как будто выдранные из сценария «Модного приговора».

И всё же — грустно. Даже тем, кто давно переключился в режим hate-watch. Потому что Кэрри — модный и культурный артефакт, к которому возвращались снова и снова: после финала оригинала в 2004-м, двух киношек, и вот — сериала, который вроде бы не нужен, но всё равно случился.

«И просто так» пытался быть взрослее и глубже, чем оригинал. Кэрри теряет Бига, переживает горе, заводит новые отношения и снова их теряет. Миранда бросает мужа, сына, карьеру и в какой-то момент — даже здравый смысл. Шарлотта остаётся верна себе: всё та же истеричная перфекционистка, но теперь с новыми детьми и новыми таблетками.

Проблема в том, что за роскошью, остротами и драмами не всегда угадывались настоящие чувства. Даже редкие удачные сцены — вроде прощания Кэрри с Эйданом — оказывались тонкими и трогательными, но тонули в шелесте брендовых пакетов и диалогах про Оземпик.

Может, потому и больно. Потому что мы всё ждали: вот сейчас, в следующем эпизоде, всё станет по-настоящему — смешно, дерзко, живо. Как раньше. Но не стало. И не станет.

Ранее мы писали: «Жизнь в мегаполисе накладывает отпечаток»: стыдный «туалетный» ляп с Кэрри Брэдшоу в «И просто так» разобрал косметолог