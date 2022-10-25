Финал «Служебного романа» должен быть другим: об этом знал каждый театрал

Фильм «Служебный роман» настолько полюбился зрителям, что многие помнят его буквально наизусть. История любви строгого руководителя Людмилы Калугиной и ее подчиненного, мечтающего стать начальником отдела, Анатолия Новосельцева получила счастливый конец. Однако лишь театралы знают, что финал картины должен был быть несколько иным.

Лента снята по пьесе Эльдара Рязанова и Эмиля Брагинского «Сослуживцы». Эта незаслуженно забытая сегодня постановка успешно шла во многих театрах страны. Ее сценарий практически идентичен сценарию фильма, ставшего легендарным. Однако отличия все же есть, особенно в конце повествования.

Фильм завершается тем, что в пылу ссоры Калугина и Новосельцев садятся в служебную машину, где сначала дерутся, а после целуются. Авто увозит героев, а зрителям сообщают о том, что через девять месяцев у возлюбленных было уже не два, а три мальчика.

В пьесе же, как пишет издание «Комсомольская правда », таких подробностей нет. Текст постановки заканчивается тем, что главные герои целуются в кабинете, куда влетает Шурочка, чтобы собрать деньги на подарок сотруднице по случаю прибавления в семействе.

Увидев Калугину в объятиях Новосельцева, Шурочка опешила, а услышав детали их разговора, потребовала внести еще по 50 копеек на свадебный подарок. На удивленный вопрос Людмилы Прокофьевны, кому именно предназначается подарок, Шурочка отвечает: «Как кому? Вам! Вносите деньги и распишитесь». После чего занавес опускается.