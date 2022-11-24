Финал шоу «Фантастика» превзошел ожидания: Дмитрий Маликов не смог сдержать слез

В сентябре этого года состоялась премьера шоу «Фантастика». Музыкально-развлекательный проект, в котором знаменитости выступают в образе аватаров, полюбился зрителям.

С любопытством за противостоянием двух команд, в одной из которых настоящие гиганты российского шоу-бизнеса, а в другой — начинающие артисты, наблюдали и члены жюри. Финал программы, где оказались Сталкер, Кот, Миранда, Бутон, Роза Марковна Кляк, Катюша и Сирена, и вовсе превзошел все ожидания.

Дмитрий Маликов признался, что один из финалистов тронул его до глубины до души. Им оказался участник, выступающий в образе Сталкера.

«Когда он пел песню „Айсберг“, растрогал меня до слез», — отметил любимый многими исполнитель.

Кроме того, Маликов уточнил, что догадывается, кто именно скрывается за этим аватаром, но конкретные имена все же озвучивать не стал. Тем не менее зрителям стало ясно, что победу и главный приз в виде трех миллионов рублей артист прочит именно этому участнику.