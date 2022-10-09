Финал шокировал зрителей: чем закончился турецкий сериал «Черная любовь»

Турецкая драма «Черная любовь» покорила миллионы зрителей и даже получила премию «Эмми». Главные роли в картине исполнили Бурак Озчивит и Неслихан Атагюль. Но далеко не все поклонники успели проследить все перипетии сюжета, поэтому нелишним будет напомнить, чем закончился культовый телесериал.

По сюжету красавицу Нихан выдают за богатого и влиятельного Эмира, но она все еще любит бедного красавца Кемаля. Спустя много лет Нихан и Кемаль встречаются вновь, но уже не могут противостоять своим чувствам – пара женится и обзаводится дочерью Дениз.

Но Эмир решается отомстить: он подставляет Нихан, чтобы посадить отвергнувшую его женщину в тюрьму. Эмир идет дальше и готовит смертельную ловушку для Кемаля. Нихан видит гибель своего любимого, но оказывается, что он забрал с собой и коварного врага – Эмира.

В конце мы видим Нихан в окружении близких. У нее все хорошо, но ее сердце закрыто для любви.