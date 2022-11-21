Финал «Самой обаятельной» разочаровал мужчин: не поймет ни одна женщина

Фильм «Самая обаятельная и привлекательная» с Ириной Муравьевой в главной роли как нельзя лучше рассказывает о том, что наладить личную жизнь бывает не так-то просто. Зрители до сих пор с упоением смотрят эту ленту и ведут споры относительного того, насколько удачным оказался ее финал.

Главная героиня картины Надя, следуя четким инструкциям своей одноклассницы-социолога Сусанны, пыталась добиться расположения Володи. Все усилия оказались тщетными, зато на одинокую девушку обратили внимание сразу два ее коллеги — Миша Дятлов и Леша Пряхин.

Вот только ни один, ни другой так и не стали избранниками Нади. Первому помешало то, что он был женат, а второму просто не повезло. На какие бы ухищрения он ни шел, чтобы завоевать сердце главной героини, ничего у него не вышло.

В конце картины зрители видят, как Надя встречается со своим напарником по игре в пинг-понг Геной и понимает, что именно он ее судьба. Такой поворот сюжета оказался непонятен мужчинам. «Почему не Пряхин-то?» — восклицает автор Дзен-канала «Горожанин ». На этот вопрос поспешили ответить представительницы прекрасного пола, которые, напротив, одобрили выбор Нади.