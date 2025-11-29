Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Финал «Интернов» оказался пророческим: Аглая Тарасова прожила ту же историю, что и ее героиня — а вы помните, чем все закончилось?

Финал «Интернов» оказался пророческим: Аглая Тарасова прожила ту же историю, что и ее героиня — а вы помните, чем все закончилось?

29 ноября 2025 11:21
Финал «Интернов» оказался пророческим: Аглая Тарасова прожила ту же историю, что и ее героиня — а вы помните, чем все закончилось?

Так уж вышло, что подробности личной жизни стали обсуждать публично.

Аглая Тарасова давно перестала быть просто «дочкой Ксении Раппопорт». Кто-то уверяет, что путь в кино ей открыла знаменитая мама, другие считают, что Аглая пробилась сама. Но факт остается фактом: она заняла свою нишу и уверенно по ней двигалась.

Интересно, что актрисой она становиться не собиралась. В юности Аглая вообще делала ставку на дипломатию: поступила в вуз, ходила на пары, пыталась встроиться в будущую профессии. Но, как это часто бывает, жизнь сложилась иначе. Стоило ей приехать к маме на съемки в Таллин и почувствовать атмосферу площадки, как учебники сразу потеряли смысл.

Девушка уговорила создателей сериала дать ей эпизод, а потом получила роль в «Гетерах майора Соколова». Тарасова не собиралась отказываться от «вышки»: просто теперь ее взор был направлен на театральное училище. И именно в этот момент на горизонте внезапно возникли «Интерны».

Финал «Интернов» оказался пророческим: Аглая Тарасова прожила ту же историю, что и ее героиня — а вы помните, чем все закончилось?

Путь к большому кино

Тарасовой предложили сыграть Софью — племянницу Купитмана и по совместительству нового интерна в клинике. Персонаж получился заметным с первых сцен: странноватая, нервная, с кучей внутренних противоречий, но при этом живая и не похожая ни на кого из ансамбля. Зритель ее запомнил, а это самое главное.

Актриса рассказывала, что когда-то увидела «Интернов» у друзей по телевизору и уже тогда в голове закралась шальная мысль.

Ясказала: «Это единственный сериал, в котором хотела бы сниматься, если бы была актрисой». Наверное, меня на небесах кто-то услышал.

Сериал принес ей ту самую первую популярность, которая потом выведет ее на главную роль в фильме «Лед».

Ирония судьбы

Арка Софьи получила очень яркий финал. Девушка должна была выйти замуж на Глеба Романенко, но начала сомневаться. Невеста весь день предлагала подруге Полине разные отговорки для того, чтобы отменить церемонию. Поля, как человек практичный, решает, что это просто волнение, но Софья не шутила.

Финал «Интернов» оказался пророческим: Аглая Тарасова прожила ту же историю, что и ее героиня — а вы помните, чем все закончилось?

Прямо перед регистрацией она сбегает, садится в такси и уезжает в Киров. Звонит Полине, просит извиниться перед Глебом, и на этом ее история заканчивается. Персонаж больше не возвращается.

Любопытно, что личная история Тарасовой после «Интернов» неожиданно срифмовалась с сюжетом. На тот момент Аглая встречалась с Ильей Глинниковым, исполнителем роли Глеба. Их отношения длились несколько лет и поклонники ждали, что экранный роман перерастет в семейную жизнь.

Финал «Интернов» оказался пророческим: Аглая Тарасова прожила ту же историю, что и ее героиня — а вы помните, чем все закончилось?

Случилось иначе. О подробностях Глинников сам рассказал позже в шоу «Холостяк». Пара шла к свадьбе, но отношения дали трещину по инициативе Тарасовой. Расставание оказалось тяжелым и сопровождалось переживаниями, с которыми Глинников едва справился. Он говорил, что чувствовал себя преданным и долго отходил от разрыва.

Дальше Тарасова уже шла своим путем: были взлеты и падения. И за всеми сложными этапами жизни актрисы наблюдает вся страна (даже прямо сейчас).

Ранее мы писали: «Королева, а так — мальчик»: эту роль Цискаридзе считает эталонной, а многие даже не узнают в ней Фрейндлих

Фото: Кадр из фильма «Лед» (2017), из сериала «Интерны»
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«Этого не было даже у Ридли Скотта»: «Трудно быть богом» станет русской «Игрой престолов» - от размахов в шоке даже Собянин «Этого не было даже у Ридли Скотта»: «Трудно быть богом» станет русской «Игрой престолов» - от размахов в шоке даже Собянин Читать дальше 10 декабря 2025
«Удивила преображением»: в 2025-м Ковальчук наконец вышла из образа Швецовой — сериал взял 7,7, но зрители хвалят только ее «Удивила преображением»: в 2025-м Ковальчук наконец вышла из образа Швецовой — сериал взял 7,7, но зрители хвалят только ее Читать дальше 9 декабря 2025
Снимите уже 3 сезон «Меча»: этот сериал НТВ можно назвать отцом «Глухаря» и дедом «Невского» Снимите уже 3 сезон «Меча»: этот сериал НТВ можно назвать отцом «Глухаря» и дедом «Невского» Читать дальше 7 декабря 2025
«Конфликт с властями»: в СССР «Семнадцать мгновений весны» любили далеко не все – как недовольным зрителям «затыкали» рты «Конфликт с властями»: в СССР «Семнадцать мгновений весны» любили далеко не все – как недовольным зрителям «затыкали» рты Читать дальше 6 декабря 2025
«Пришлось бы "убить"»: вот почему Луганского развели со Швецовой в «Тайнах следствия» — в 25-м сезоне все изменится «Пришлось бы "убить"»: вот почему Луганского развели со Швецовой в «Тайнах следствия» — в 25-м сезоне все изменится Читать дальше 6 декабря 2025
«Это дико»: как Хоакин Феникс сбросил 24 килограмма всего за 3–4 месяца — диету «Джокера» держат в секрете, но кое-что все-таки известно «Это дико»: как Хоакин Феникс сбросил 24 килограмма всего за 3–4 месяца — диету «Джокера» держат в секрете, но кое-что все-таки известно Читать дальше 10 декабря 2025
«Один из самых впечатляющих»: европейцы разглядели шедевр в этой мрачной фантастике из СССР — после «Сталкера» думали, что лучше уже не будет «Один из самых впечатляющих»: европейцы разглядели шедевр в этой мрачной фантастике из СССР — после «Сталкера» думали, что лучше уже не будет Читать дальше 10 декабря 2025
«Это, конечно, не “Анора”»: «Киноафиша» называет худший и лучшие фильмы с Юрой Борисовым (и объясняет, что не так с его Пушкиным) «Это, конечно, не “Анора”»: «Киноафиша» называет худший и лучшие фильмы с Юрой Борисовым (и объясняет, что не так с его Пушкиным) Читать дальше 10 декабря 2025
От этого фильма из СССР сохранились лишь 20 минут: остальное цензоры велели уничтожить — что же заставило их остановить съемки? От этого фильма из СССР сохранились лишь 20 минут: остальное цензоры велели уничтожить — что же заставило их остановить съемки? Читать дальше 10 декабря 2025
«Можно было на этом заработать»: «Москва слезам не верит 2» начинался с рюкзака денег и истории про дочь Катерины — успех был так близко, но не сложилось «Можно было на этом заработать»: «Москва слезам не верит 2» начинался с рюкзака денег и истории про дочь Катерины — успех был так близко, но не сложилось Читать дальше 10 декабря 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше