Финал «Интернов» оказался пророческим: Аглая Тарасова прожила ту же историю, что и ее героиня — а вы помните, чем все закончилось?

Аглая Тарасова давно перестала быть просто «дочкой Ксении Раппопорт». Кто-то уверяет, что путь в кино ей открыла знаменитая мама, другие считают, что Аглая пробилась сама. Но факт остается фактом: она заняла свою нишу и уверенно по ней двигалась.

Интересно, что актрисой она становиться не собиралась. В юности Аглая вообще делала ставку на дипломатию: поступила в вуз, ходила на пары, пыталась встроиться в будущую профессии. Но, как это часто бывает, жизнь сложилась иначе. Стоило ей приехать к маме на съемки в Таллин и почувствовать атмосферу площадки, как учебники сразу потеряли смысл.

Девушка уговорила создателей сериала дать ей эпизод, а потом получила роль в «Гетерах майора Соколова». Тарасова не собиралась отказываться от «вышки»: просто теперь ее взор был направлен на театральное училище. И именно в этот момент на горизонте внезапно возникли «Интерны».

Путь к большому кино

Тарасовой предложили сыграть Софью — племянницу Купитмана и по совместительству нового интерна в клинике. Персонаж получился заметным с первых сцен: странноватая, нервная, с кучей внутренних противоречий, но при этом живая и не похожая ни на кого из ансамбля. Зритель ее запомнил, а это самое главное.

Актриса рассказывала, что когда-то увидела «Интернов» у друзей по телевизору и уже тогда в голове закралась шальная мысль.

Ясказала: «Это единственный сериал, в котором хотела бы сниматься, если бы была актрисой». Наверное, меня на небесах кто-то услышал.

Сериал принес ей ту самую первую популярность, которая потом выведет ее на главную роль в фильме «Лед».

Ирония судьбы

Арка Софьи получила очень яркий финал. Девушка должна была выйти замуж на Глеба Романенко, но начала сомневаться. Невеста весь день предлагала подруге Полине разные отговорки для того, чтобы отменить церемонию. Поля, как человек практичный, решает, что это просто волнение, но Софья не шутила.

Прямо перед регистрацией она сбегает, садится в такси и уезжает в Киров. Звонит Полине, просит извиниться перед Глебом, и на этом ее история заканчивается. Персонаж больше не возвращается.

Любопытно, что личная история Тарасовой после «Интернов» неожиданно срифмовалась с сюжетом. На тот момент Аглая встречалась с Ильей Глинниковым, исполнителем роли Глеба. Их отношения длились несколько лет и поклонники ждали, что экранный роман перерастет в семейную жизнь.

Случилось иначе. О подробностях Глинников сам рассказал позже в шоу «Холостяк». Пара шла к свадьбе, но отношения дали трещину по инициативе Тарасовой. Расставание оказалось тяжелым и сопровождалось переживаниями, с которыми Глинников едва справился. Он говорил, что чувствовал себя преданным и долго отходил от разрыва.

Дальше Тарасова уже шла своим путем: были взлеты и падения. И за всеми сложными этапами жизни актрисы наблюдает вся страна (даже прямо сейчас).

