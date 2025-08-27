Финал «Игры престолов» заспойлерили еще в начале: Дейнерис не могла закончить иначе — и намеков было полным-полно

Фанаты до сих пор спорят: зачем сценаристы так резко «сломали» Дейенерис в финале? Мол, она была борцом за справедливость, освободительницей рабов, а тут вдруг — огонь, кровь и массовые жертвы. Но если внимательно вспомнить предысторию, финал перестает казаться нелогичным.

Ведь еще задолго до рождения Дейенерис мир узнал о другом Таргариене, который тоже начинал как справедливый и талантливый правитель, а закончил в огне и паранойе. Речь, конечно, о ее отце — Эйрисе II, Безумном Короле.

Кто такой Безумный Король

Эйрис II сначала выглядел перспективным монархом. Он дружил с Тайвином Ланнистером, сделал его своей Десницей и на первых порах даже считался справедливым. Время его правления начиналось с надежд — королевство воспрянуло, лорды уважали молодого правителя, дела шли неплохо.

Но постепенно все изменилось. Эйрис видел, что успехи при дворе — заслуга Тайвина, а не его. Эта мысль разъедала его изнутри. Он начал злиться на советников, видеть заговоры и предательство там, где их не было.

Ключевым моментом стало пленение короля в ходе восстания. Над ним издевались, и после освобождения Эйрис окончательно потерял рассудок. Он превратился в тирана, который при малейшем подозрении приказывал сжигать врагов заживо. Его паранойя росла, а страх потерять власть толкал к все более жестоким решениям.

В итоге это кончилось восстанием Роберта Баратеона и убийством Эйриса его же стражем — Джейме Ланнистером. Так оборвалось правление династии Таргариенов.

Проклятие династии

Важно понимать: Таргариены вообще не были мягкими людьми. Убийства, интриги, кровь для них всегда были нормой. Но Эйрис даже среди них выделялся. Он стал символом того, как безумие в этой семье передается словно наследственная болезнь, и с каждым новым потомком дела ухудшаются.

И вот тут становится ясно: Дейенерис шла по его пути с самого начала. Так что финал «Игры престолов» — это не сценарный провал, а прямое продолжение семейной трагедии Таргариенов. Разве что в сериале могли уделить больше внимания этой теме, чтобы у зрителей не осталось вопросов.

