Финал будет жутким: звезда «Угрюм-реки» предсказал собственную участь

Драма «Угрюм-река», снятая по одноименной книге Вячеслава Шишкова, принесла Георгию Епифанцеву огромную славу. Актер сыграл центрального персонажа Прохора Громова. Удивительно, что герою предсказали участь самого Епифанцева.

Изначально роль должна была достаться другому актеру, но он сломал ногу накануне съемок. Тогда режиссер пригласил Епифанцева и не прогадал, ведь артист блестяще справился с задачей. Его игра была признана эталонной и до сих пор потрясает зрителей.

К сожалению, Георгия Семеновича не стало в 53 года. Есть мнение, что в «Угрюм-реке» ему предсказали его печальную судьбу и трагичный исход. В одной из сцен Громову говорят: «Старт твоей жизни прекрасен, середина будет бурной, а финал — жутким».

Эти мрачные слова, адресованные главному герою, стали пророческими. В молодости у Епифанцева и правда не было проблем ни с карьерой, ни с личной жизнью. Но спустя годы пристрастие к алкоголю лишило актера всего. Чем старше он становился, тем сильнее впадал в зависимость.

Режиссеры перестали звать его в кино, а жена больше не могла бороться с недугом Епифанцева. В 45 лет актер выглядел как 60-летний мужчина, он был весь седой и обрюзгший.

В начале 90-х тело Епифанцева нашли на железнодорожных путях. Финал жизни артиста был жутким, как и предсказали его герою Громову.