Финал 4 сезона «Ведьмака» – свет в конце тоннеля: вот почему 5 сезон фэнтези посмотрят даже хейтеры Netflix

Почти весь четвертый сезон «Ведьмака» получился скомканным и рассеянным, но финал выстрелил неожиданно мощно: брутально, кроваво и с таким клиффхэнгером, что хочется хоть на минуту поверить в лучшее. Именно он готовит почву для пятого, последнего сезона, который должен расставить все точки над чудищами и ведьмаками.

Цири в ловушке

Самая эмоциональная линия финала досталась Цири. В начале сезона она пытается уйти от прежней жизни и примкнуть к шайке Крыс, но все заканчивается кроваво – охотник Лео Бонарт вырезает банду, заставляя ее снова потерять все.

Финальные кадры с Цири, окровавленной и загнанной, – это своего рода обещание: в пятом сезоне ее ждет путь мести. Бонарт, опытный убийца ведьмаков, станет главным антагонистом, а Цири – мстительницей, в которой впервые по-настоящему проснется ее Сила.

Пятая часть, по сути, превратит ее историю из подростковой в трагическую взрослую: героиня уже не беглянка, а воин, у которой больше нет ничего, кроме ярости.

Геральт между молотом и наковальней

Тем временем Геральт, которого теперь играет Лиам Хемсворт, получает и награду, и проблему: королева Мэва делает его рыцарем. Звучит почетно, но для ведьмака, всю жизнь избегавшего политики, это почти приговор.

Новый статус заставит его выбирать – оставаться верным Мэве или продолжить поиски Цири, и финал четвертого сезона намекает: Геральт все глубже втягивается в войну, хотя сердце зовет его в другую сторону.

А где-то там Эмгыр женится на фальшивой Цири, в то время как настоящая томится в плену. Пятый сезон столкнет Геральта не только с чудовищами, но и с вопросом – способен ли ведьмак спасти мир, если не может спасти собственного ребенка.

Йеннифэр и охота на Вильгефорца

Йеннифэр, единственная, кто хоть немного вернул себе контроль, собирает Ложу чародеек – новый союз магов, который должен стать оплотом против Вильгефорца. Но победа оборачивается одиночеством: Йеннифэр отправляется искать раненого колдуна в одиночку и буквально исчезает в водовороте портала.

Этот момент – идеальный задел на пятый сезон: охота Йеннифэр на Вильгефорца станет своего рода зеркалом поиска Геральта, а их параллельные пути неизбежно сойдутся.

Ложа, вероятно, сыграет решающую роль в финале: она может либо спасти Континент, либо утонуть в том же хаосе, который породила.

Что ждет в финале

Пятый сезон станет последним, и продюсерам придется свести десятки разбросанных сюжетных ветвей – от политических интриг до личных драм. Сериал оставил героев по разные стороны континента, но объединяет их одно – все они на грани.

Йеннифэр в неизвестности, Цири в плену, Геральт между разрывается между долгом и зовом сердца.

Финал четвертого сезона дал понять: шоу собирается завершить историю на мрачной, почти трагической ноте. Больше не будет места для легких побочных квестов и ведьмачьего сарказма – только битвы, кровь и попытка выжить в мире, где чудовища давно перестали быть самыми страшными существами на фоне… людей.

Если большая часть четвертого сезона была позорным падением, то пятым Netflix обязан громко хлопнуть дверью и доказать: «Ведьмак» появился на свет не зря.

Ранее мы писали: «Игра престолов» нервно курит в сторонке: популярные телесериалы, на создание которых ушли сотни миллионов долларов