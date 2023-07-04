Филя и Киря из «Ворониных» уже не те белокурые ангелочки: их преображение поражает (фото)

Сериал «Воронины» трудно представить без двух очаровательных близнецов Фили и Кири — сыновей главных героев. На экране братья предстали белокурыми ангелочками, которыми умилялась вся страна. Но за прошедшее время малыши сильно изменились.

Любопытно, что в реальной жизни актеров зовут так же, как и их персонажей. В 10 сезоне Филипп и Кирилл Воробьевы покинули проект, после чего пропали с радаров. Братья закончили свою карьеру в российском кинематографе и вместе с родителями переехали в Таиланд, а затем — на Кипр.

Не так давно Екатерине Волковой удалось встретиться со своими экранными детьми — актриса сделала фото на память, которым поделилась с поклонниками в социальных сетях. Интернет-пользователи были поражены, увидев, как повзрослели мальчики. Еще немного — и братья превратятся в настоящих мужчин, которые наверняка разобьют не одно женское сердце.