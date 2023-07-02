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Фильтры слетели: Оксана Федорова перепугала народ своим преображением

2 июля 2023 15:00
Фильтры слетели: Оксана Федорова перепугала народ своим преображением

От той изысканной красотки не осталось и следа.

Бывшая «мисс Вселенная» Оксана Федорова сдает позиции. 45-летняя модель и ведущая уже не та невероятная красавица, какой была раньше. Возраст и увлечение пластикой дают о себе знать.

Недавно звезда поделилась видео, которое вызвало оторопь у ее подписчиков. Оксана показала себя без тонны фильтров, представ с опухшим и надутым лицом. Вот к чему привело ее многолетнее увлечение пластикой.

Эта история началась с увеличения губ. Затем Оксана перекроила нос и сделала его более изящным. Но из-за этого лицо Федоровой стало выглядеть негармонично. Также поклонники модели подозревают, что она подтягивала веки и убирала мешки под глазами. В итоге ведущая превратилась в очередную жертву искусственной красоты. Теперь от той изысканной и утонченной брюнетки не осталось и следа.

«Будто другой человек», «Боже, что с ней стало?», «Глаза как кукольные», «Лучше бы старела естественно», — пишут оторопевшие поклонники Оксаны Федоровой.

Фильтры слетели: Оксана Федорова перепугала народ своим преображением
Фото: соцсети, globalloolpress.com
Валерия Шеронова
Валерия Шеронова
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