Фильтры слетели: как на самом деле выглядит Саша Черно после пластики

После ухода из популярного реалити-шоу «Дом-2» жизнь многих участников кардинально меняется. Это произошло и с Сашей Черно.

Поклонники скандального проекта запомнили девушку благодаря ее непростому характеру и пышным формам. Но после возвращения с телестройки она похудела на 70 килограммов, подобрала себе новый гардероб и решилась на пластику. Экс-участница избавилась от комков Биша, увеличила губы и изменила форму подбородка. Однако даже после всех процедур Александра продолжает редактировать свои фото, а во время съемки видео она использует специальные фильтры.

Впрочем, недавно в Сеть попал ролик, на котором девушка предстала перед пользователями в своем настоящем облике. На ее лице немало морщин и уже виднеется второй подбородок. После пластики 29-летняя Черно не стала выглядеть моложе. Наоборот, теперь она похожа на зрелую 40-летнюю женщину.