Фильтры скрыть не смогли: засветившаяся на публике Кудрявцева вызвала оторопь

Лера Кудрявцева побывала на торжественной линейке, прошедшей в гимназии имени Евгения Примакова по случаю начала нового учебного года. В ходе мероприятия телеведущая записала видео, которое ошарашило ее поклонников.

Ролик ведущая шоу «Секрет на миллион» опубликовала в своих социальных сетях. Звезда снова наложила фильтры на свое лицо, но даже они не смогли скрыть ее изможденный вид, который вызвал оторопь у интернет-пользователей.

Теперь в Сети говорят, что Кудрявцева выглядит такой уставшей, будто работала как лошадь в течение года и не была в отпуске. В то же время у знаменитости нашлись и защитники, которые напомнили хейтерам, что она уже далеко не девочка.