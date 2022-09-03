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Фильтры скрыть не смогли: засветившаяся на публике Кудрявцева вызвала оторопь

3 сентября 2022 15:15
Фильтры скрыть не смогли: засветившаяся на публике Кудрявцева вызвала оторопь

Артистка выглядела слишком изможденной.

Лера Кудрявцева побывала на торжественной линейке, прошедшей в гимназии имени Евгения Примакова по случаю начала нового учебного года. В ходе мероприятия телеведущая записала видео, которое ошарашило ее поклонников.

Ролик ведущая шоу «Секрет на миллион» опубликовала в своих социальных сетях. Звезда снова наложила фильтры на свое лицо, но даже они не смогли скрыть ее изможденный вид, который вызвал оторопь у интернет-пользователей.

Фильтры скрыть не смогли: засветившаяся на публике Кудрявцева вызвала оторопь

Теперь в Сети говорят, что Кудрявцева выглядит такой уставшей, будто работала как лошадь в течение года и не была в отпуске. В то же время у знаменитости нашлись и защитники, которые напомнили хейтерам, что она уже далеко не девочка.

«Возраст и постоянный грим», «Так ей уже за 50», «Отстаньте. Она и так старается себя держать, как только может», — гласят комментарии интернет-пользователей.

Фото: Legion-Media, соцсети
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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