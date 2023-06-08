Фильтры к жизни не применишь: бывшая Шварценеггера перепугает любого до икоты

Арнольд Шварценеггер прожил в браке с Марией Шрайвер много лет. Супруги воспитали четверых детей, но их с виду идеальный брак разрушила измена Терминатора и наличие сына на стороне. Что стало с Марией спустя годы после скандального развода?

В молодости Шрайвер была симпатичной девушкой с правильными чертами лица. Однако за последние годы Мария резко изменилась в худшую сторону. Бывшая Шварценеггера увлеклась пластикой и уколами «красоты», из-за чего ее лицо превратилось в отекшую маску. Мимика 67-летней Шрайвер стала неподвижной, глаза ввалились, а овал выглядит неестественно острым. Общая картина смотрится жутковато, и никакими фильтрами все недостатки внешности не замазать.