Фильтры к жизни не применишь: бывшая Шварценеггера перепугает любого до икоты
Не смирилась с естественным старением.
Арнольд Шварценеггер прожил в браке с Марией Шрайвер много лет. Супруги воспитали четверых детей, но их с виду идеальный брак разрушила измена Терминатора и наличие сына на стороне. Что стало с Марией спустя годы после скандального развода?
В молодости Шрайвер была симпатичной девушкой с правильными чертами лица. Однако за последние годы Мария резко изменилась в худшую сторону. Бывшая Шварценеггера увлеклась пластикой и уколами «красоты», из-за чего ее лицо превратилось в отекшую маску. Мимика 67-летней Шрайвер стала неподвижной, глаза ввалились, а овал выглядит неестественно острым. Общая картина смотрится жутковато, и никакими фильтрами все недостатки внешности не замазать.
Интернет-пользователи не скрыли своих эмоций, увидев бывшую железного Арни: «Отталкивающая внешность», «Как же она переколола лицо», «Любовь Успенская в 1000 раз лучше и моложе выглядит», «Она уже бабушка, зачем ей сделанные губы?», «Рептилоид».