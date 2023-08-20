Фильтр слетел, и все ахнули: как на самом деле выглядит Орбакайте

Кристина Орбакайте напрасно пыталась обмануть своих поклонников. Артистка прибегла к одной маленькой хитрости, желая показать себя с лучшей стороны. Но в результате стала объектом для едких насмешек.

В социальных сетях знаменитость опубликовала видео, где рассказала о своих выступлениях в Израиле. Дочь Примадонны снимала лицо крупным планом, наложив на него фильтр. При помощи ретуши певица хотела скрыть глубокие морщины, но неожиданно эффект «слетел» и показал удручающую картину.

На самом деле исполнительница выглядит не так молодо и привлекательно, как ей бы хотелось. Гладкой кожу звезды не назовешь: возраст делает свое дело. К тому же у блондинки появилась пигментация, которая ее совсем не красит.