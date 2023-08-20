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Фильтр слетел, и все ахнули: как на самом деле выглядит Орбакайте

20 августа 2023 12:30
Фильтр слетел, и все ахнули: как на самом деле выглядит Орбакайте

Певица сильно постарела.

Кристина Орбакайте напрасно пыталась обмануть своих поклонников. Артистка прибегла к одной маленькой хитрости, желая показать себя с лучшей стороны. Но в результате стала объектом для едких насмешек.

В социальных сетях знаменитость опубликовала видео, где рассказала о своих выступлениях в Израиле. Дочь Примадонны снимала лицо крупным планом, наложив на него фильтр. При помощи ретуши певица хотела скрыть глубокие морщины, но неожиданно эффект «слетел» и показал удручающую картину.

На самом деле исполнительница выглядит не так молодо и привлекательно, как ей бы хотелось. Гладкой кожу звезды не назовешь: возраст делает свое дело. К тому же у блондинки появилась пигментация, которая ее совсем не красит.

«Уколы красоты уже не спасают», «Вся грудь в пятнах, кошмар», — отметили шокированные интернет-пользователи.

Фильтр слетел, и все ахнули: как на самом деле выглядит Орбакайте
Фото: Legion-Media, соцсети
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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