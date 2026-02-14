Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «GOAT: Мечтай по крупному» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Фильмы, которые пародировал «Крик»: от «Хэллоуина» до «Сияния» – 8 примеров классики, которую стоит пересмотреть

Фильмы, которые пародировал «Крик»: от «Хэллоуина» до «Сияния» – 8 примеров классики, которую стоит пересмотреть

14 февраля 2026 07:29
Фильмы, которые пародировал «Крик»: от «Хэллоуина» до «Сияния» – 8 примеров классики, которую стоит пересмотреть

В ожидании премьеры свежей части настраиваемся на волну.

27 февраля 2026 года на экраны выходит «Крик 7» – новая глава культовой слэшер-франшизы, которая началась ещё в 1996 году. За три десятилетия серия превратилась в полноценное явление поп-культуры.

А всё потому что создатели, Уэс Крэйвен и Кевин Уильямсон, придумали формулу, которая работает до сих пор: убийца в маске, телефонные звонки с загадками и подростки, которые прекрасно знают, в каком фильме ужасов они оказались.

В общем, «Крик» всегда был умной и злой пародией на хоррор. Герои обсуждают правила жанра, цитируют классику и спорят, кто из маньяков круче.

Фильмы, которые пародировал «Крик»: от «Хэллоуина» до «Сияния» – 8 примеров классики, которую стоит пересмотреть

Сама франшиза выросла из любви к старым слэшерам – «Хэллоуину», «Пятнице, 13-е» и «Кошмару на улице Вязов». Но вместо того чтобы слепо копировать, создатели высмеяли штампы и заодно вписали себя в историю.

За шесть фильмов накопилось огромное количество отсылок, которые прячутся чуть ли не в каждой сцене – от постеров на стенах до имён персонажей. Разбирать эти слои можно бесконечно, и фанаты до сих пор находят новые детали в фильмах двадцатилетней давности.

Пока мы ждём седьмую часть и гадаем, что ждёт нас на этот раз, есть отличный повод пересмотреть классику. Мы собрали для вас 8 фильмов, на которые так или иначе ссылался «Крик», включая «Крик 7» и его актеров.

Получился такой краткий курс по истории слэшера, составленный самой франшизой. Так что запасайтесь попкорном и не берите трубку – мы начинаем.

Фото: Legion-Media
Ольга Назарова
Ольга Назарова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Я посмотрела запоем эти 3 сериала: затянули с первой минуты – отличный вариант, чтобы разгрузиться вечером Я посмотрела запоем эти 3 сериала: затянули с первой минуты – отличный вариант, чтобы разгрузиться вечером Читать дальше 18 февраля 2026
Отрываю от сердца 3 любимых экранизации «Грозового перевала»: химия между героями такая, что искры летят Отрываю от сердца 3 любимых экранизации «Грозового перевала»: химия между героями такая, что искры летят Читать дальше 18 февраля 2026
Про 3 зарубежных сериала говорят мало – и очень зря: держат в напряжении до самых титров Про 3 зарубежных сериала говорят мало – и очень зря: держат в напряжении до самых титров Читать дальше 17 февраля 2026
Лебедь, рак и Моряк: чем «Салтан» Андреасяна отличается от советского мульта и сказки Пушкина Лебедь, рак и Моряк: чем «Салтан» Андреасяна отличается от советского мульта и сказки Пушкина Читать дальше 17 февраля 2026
«Я боюсь уснуть»: этот французский хоррор назвали самым страшным в истории Netflix – даже Кинг согласен, ведь похоже на «Оно» «Я боюсь уснуть»: этот французский хоррор назвали самым страшным в истории Netflix – даже Кинг согласен, ведь похоже на «Оно» Читать дальше 16 февраля 2026
В 2025-м россияне чаще всего смотрели 10 сериалов: наряду с «Игрой в кальмара» и «Поднятием уровня» – сразу 5 «наших» проектов В 2025-м россияне чаще всего смотрели 10 сериалов: наряду с «Игрой в кальмара» и «Поднятием уровня» – сразу 5 «наших» проектов Читать дальше 16 февраля 2026
Что смотреть после «Грозового перевала»: собрали для вас 3 фильма с похожим вайбом – №1 и 2 связаны с сестрами Бронте Что смотреть после «Грозового перевала»: собрали для вас 3 фильма с похожим вайбом – №1 и 2 связаны с сестрами Бронте Читать дальше 16 февраля 2026
Духовные наследники Хитклиффа и Кэтрин: 5 фильмов о разрушительной любви, после которых «Грозовой перевал» покажется пустяком Духовные наследники Хитклиффа и Кэтрин: 5 фильмов о разрушительной любви, после которых «Грозовой перевал» покажется пустяком Читать дальше 16 февраля 2026
Целых 3 мини-аниме Ghibli можно посмотреть ровно за 45 минут: пропавший щенок, счастливый кит и самая странная любовь Целых 3 мини-аниме Ghibli можно посмотреть ровно за 45 минут: пропавший щенок, счастливый кит и самая странная любовь Читать дальше 15 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше