Фильмы, которые пародировал «Крик»: от «Хэллоуина» до «Сияния» – 8 примеров классики, которую стоит пересмотреть

27 февраля 2026 года на экраны выходит «Крик 7» – новая глава культовой слэшер-франшизы, которая началась ещё в 1996 году. За три десятилетия серия превратилась в полноценное явление поп-культуры.

А всё потому что создатели, Уэс Крэйвен и Кевин Уильямсон, придумали формулу, которая работает до сих пор: убийца в маске, телефонные звонки с загадками и подростки, которые прекрасно знают, в каком фильме ужасов они оказались.

В общем, «Крик» всегда был умной и злой пародией на хоррор. Герои обсуждают правила жанра, цитируют классику и спорят, кто из маньяков круче.

Сама франшиза выросла из любви к старым слэшерам – «Хэллоуину», «Пятнице, 13-е» и «Кошмару на улице Вязов». Но вместо того чтобы слепо копировать, создатели высмеяли штампы и заодно вписали себя в историю.

За шесть фильмов накопилось огромное количество отсылок, которые прячутся чуть ли не в каждой сцене – от постеров на стенах до имён персонажей. Разбирать эти слои можно бесконечно, и фанаты до сих пор находят новые детали в фильмах двадцатилетней давности.

Пока мы ждём седьмую часть и гадаем, что ждёт нас на этот раз, есть отличный повод пересмотреть классику. Мы собрали для вас 8 фильмов, на которые так или иначе ссылался «Крик», включая «Крик 7» и его актеров.

Получился такой краткий курс по истории слэшера, составленный самой франшизой. Так что запасайтесь попкорном и не берите трубку – мы начинаем.