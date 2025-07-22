Фильмы этого режиссера Стивен Спилберг пересматривает чуть ли не каждый день — он считается одним из «основателей» современного кино

Если самого обычного зрителя спросить о его любимых фильмах, наверняка в его списке найдется хоть что-то, снятое Стивеном Спилбергом — все-таки режиссер прославился благодаря десяткам блокбастеров, которые со временем стали культовой классикой или даже одним из лучших фильмов всех времен.

Потому вполне логично, что о любимых картинах самого Спилберга его тоже спрашивают достаточно часто — и хотя режиссер открыто восхищается и вдохновляется творчеством Джона Форда, другой коллега Спилберга по цеху оставил еще более сильное впечатление.

«Гражданин Кейн» Орсона Уэллса вдохновил режиссерскую карьеру Стивена Спилберга

Сейчас никто и не станет отрицать тот факт, что «Гражданин Кейн» по праву считается одним из лучших фильмов в истории кино, а сам Уэллс — своего рода первооткрывателем многих современных методик киносъемки; тем не менее, и самому режиссеру, и его главному проекту пришлось пройти все круги ада, чтобы добиться такого признания.

Спилберг же в одном из своих интервью рассказывал, что именно «Гражданин Кейн» стал для него примером мотивации, упорства и даже своего рода наглости режиссера, который во что бы то ни стало хотел добиться широкой огласки для своего произведения.

Так, «Гражданина Кейна» в свое время отвергла далеко не одна крупная киностудия, а в будущее Уэллса как многообещающего режиссера не верил почти никто.

Орсон Уэллс считал собственный недостаток опыта причиной успеха «Гражданина Кейна»

Когда фильм все-таки приобрел популярность, многие, даже самые именитые критики, отмечали, что «Гражданин Кейн» стал настоящим прорывом в кинематографе просто потому, что был сделан при помощи минимума средств, которыми владел тогда только начинавший Уэллс.

Последний же был уверен в том, что именно его экспериментальный подход помог «Гражданину Кейну» стать настолько успешным фильмом — по словам Уэллса, он не мог знать в точности, что делать с той или иной сценой, а потому действовал по наитию, руководствуясь мыслью «А почему бы и нет?».

Кстати, «Гражданин Кейн» вошел в нашу подборку фильмов, обойти которые никогда не сможет ни один ремейк — почитать об этом и других таких картинах можно здесь.