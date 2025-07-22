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Фильмы этого режиссера Стивен Спилберг пересматривает чуть ли не каждый день — он считается одним из «основателей» современного кино

22 июля 2025 10:52
Стивен Спилберг

Хотя в 1940-е годы начинающему режиссеру без связей приходилось очень тяжко.

Если самого обычного зрителя спросить о его любимых фильмах, наверняка в его списке найдется хоть что-то, снятое Стивеном Спилбергом — все-таки режиссер прославился благодаря десяткам блокбастеров, которые со временем стали культовой классикой или даже одним из лучших фильмов всех времен.

Потому вполне логично, что о любимых картинах самого Спилберга его тоже спрашивают достаточно часто — и хотя режиссер открыто восхищается и вдохновляется творчеством Джона Форда, другой коллега Спилберга по цеху оставил еще более сильное впечатление.

«Гражданин Кейн» Орсона Уэллса вдохновил режиссерскую карьеру Стивена Спилберга

Фильмы этого режиссера Стивен Спилберг пересматривает чуть ли не каждый день — он считается одним из «основателей» современного кино

Сейчас никто и не станет отрицать тот факт, что «Гражданин Кейн» по праву считается одним из лучших фильмов в истории кино, а сам Уэллс — своего рода первооткрывателем многих современных методик киносъемки; тем не менее, и самому режиссеру, и его главному проекту пришлось пройти все круги ада, чтобы добиться такого признания.

Спилберг же в одном из своих интервью рассказывал, что именно «Гражданин Кейн» стал для него примером мотивации, упорства и даже своего рода наглости режиссера, который во что бы то ни стало хотел добиться широкой огласки для своего произведения.

Так, «Гражданина Кейна» в свое время отвергла далеко не одна крупная киностудия, а в будущее Уэллса как многообещающего режиссера не верил почти никто.

Орсон Уэллс считал собственный недостаток опыта причиной успеха «Гражданина Кейна»

Кадр из фильма «Гражданин Кейн»

Когда фильм все-таки приобрел популярность, многие, даже самые именитые критики, отмечали, что «Гражданин Кейн» стал настоящим прорывом в кинематографе просто потому, что был сделан при помощи минимума средств, которыми владел тогда только начинавший Уэллс.

Последний же был уверен в том, что именно его экспериментальный подход помог «Гражданину Кейну» стать настолько успешным фильмом — по словам Уэллса, он не мог знать в точности, что делать с той или иной сценой, а потому действовал по наитию, руководствуясь мыслью «А почему бы и нет?».

Кстати, «Гражданин Кейн» вошел в нашу подборку фильмов, обойти которые никогда не сможет ни один ремейк — почитать об этом и других таких картинах можно здесь.

Фото: Legion-Media
Виолетта Ефимова
Виолетта Ефимова
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