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Фильму «Выйти замуж за капитана» — 39: сюжет знаком многим, но лишь единицы знают, почему сценарий 5 лет пролежал на полке

3 июля 2025 07:00
Фильму «Выйти замуж за капитана» — 39: сюжет знаком многим, но лишь единицы знают, почему сценарий 5 лет пролежал на полке

И чем итоговая версия отличается от первоначальной.

Фильм «Выйти замуж за капитана» вышел на экраны 30 июня 1986 года, так что на сегодняшний день этой доброй лирической комедии уже исполнилось 39 лет. История капитана-пограничника Блинова, случайно познакомившегося с фотокорреспонденткой Леной, стала одной из любимых у советских зрителей.

Но мало кто знает, что путь этой картины к зрителю оказался непростым — первоначальный сценарий пролежал на полке целых пять лет, прежде чем был переработан и воплощён на экране.

Каким был первоначальный сценарий фильма «Выйти замуж за капитана»?

Изначально сценарий, написанный Валентином Черных (автором «Москва слезам не верит»), имел совсем другую концепцию. Создатель вдохновился собственным опытом, когда после службы в погранвойсках мать буквально завалила его потенциальными невестами.

В итоге Черных в 1978 году создал историю, где капитан Блинов целенаправленно приезжал в отпуск, чтобы найти жену. По сюжету он последовательно знакомился с четырьмя девушками разных профессий, и только в конце встречал Лену.

Фильму «Выйти замуж за капитана» — 39: сюжет знаком многим, но лишь единицы знают, почему сценарий 5 лет пролежал на полке

Что было не так со сценарием фильма «Выйти замуж за капитана»?

Однако «Ленфильм» отверг эту версию. Редакторы посчитали, что образ офицера получился несерьёзным — вместо демонстрации героической службы он занимался поисками невесты. Ситуацию усугубило начало Афганской войны, когда военное руководство требовало патриотичных фильмов, прославляющих армию.

Фильму «Выйти замуж за капитана» — 39: сюжет знаком многим, но лишь единицы знают, почему сценарий 5 лет пролежал на полке

Когда всё изменилось?

Спасение пришло в 1983 году, когда сценарий попал к режиссёру Виталию Мельникову. Он предложил переработать историю: убрать всех невест, оставив только случайное знакомство с Леной, и сделать акцент не на поисках жены, а на естественном развитии отношений.

В итоге получился тёплый, человечный фильм, который полюбили зрители, а пятилетний «простой» сценария пошёл ему только на пользу.

Благодаря таланту режиссёра и готовности автора к изменениям, получилась настоящая классика советского кино, доказавшая, что всему действительно есть своё время.

Фильму «Выйти замуж за капитана» — 39: сюжет знаком многим, но лишь единицы знают, почему сценарий 5 лет пролежал на полке

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Фото: Кадр из фильма «Выйти замуж за капитана» (1986)
Ольга Назарова
Ольга Назарова
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