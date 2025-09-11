Фильм «Жизнь Чака» от книги Кинга отличается в мелочах — но пару уникальных моментов режиссер придумал сам (и получилось потрясающе!)

Один из эпизодов даже пугает, хотя хоррором картину не назвать.

«Жизнь Чака» — это повесть Стивена Кинга из сборника «Будет кровь» (2020), а в 2025-м Майк Флэнеган превратил ее в полнометражный фильм с Томом Хиддлстоном в главной роли. Режиссер максимально щепетильно обошелся с первоисточником, но кое-чего, все-таки, добавил.

Описание «Жизни Чака»

Сюжет и фильма, и книги довольно необычен: жизнь Чака Кранца показывается в обратном порядке — от его смерти и конца мира до детства. Это три акта, в которых постепенно раскрывается, как судьба одного «обычного бухгалтера» странным образом связана со всей Вселенной.

Верность оригиналу

Флэнеган снял максимально близкую к книге экранизацию. В фильме сохранили структуру из трех актов, детали апокалипсиса в третьей части, знаменитый танец Чака и даже отдельные диалоги, почти дословно перенесенные с бумажных страниц.

Для повести объемом в 60 страниц 110-минутный хронометраж оказался просторным, поэтому авторы не урезали сюжетные линии. Однако без правок не обошлось.

Что добавили в фильме

Например, в третьем акте появилось жутковатое и очень интригующее новшество: в пустой больнице все мониторы начинают биться в унисон, намекая, что дыхание Чака связано с дыханием Вселенной.

Также Флэнеган усилил роль Фелисии (Карен Гиллан), показав историю конца мира не только глазами ее бывшего мужа, как в книге. Появился и новый персонаж — коллега Фелисии, сыгранный Рахулом Коли.

Фирменные монологи

Режиссер известен любовью к длинным эмоциональным речам, и здесь он не удержался. В фильме у нескольких героев появились монологи, которых не было у Кинга: дед Альби (Марк Хэмилл) рассуждает о математике, адвокат говорит о погоде, — это расширяет мир вокруг Чака и дает актерам материал для запоминающихся сцен.

Изменения в персонажах

Альби в фильме вообще получил больше экранного времени: ему добавили драматический эпизод с видением собственной смерти и момент, когда он случайно причиняет боль Чаку.

Зато одну деталь из книги убрали: прозвище «little sister» больше не связано с юношеской историей Чака, а превращается в дань памяти бабушке, называвшей его «little brother».

Итог

И книга, и фильм рассказывают одну и ту же историю, но киноверсия делает акцент на женских персонажах и добавляет символических деталей, усиливающих мотив «маленькой жизни с огромным эхом».

Если повесть Стивена Кинга оставляет ощущение камерной притчи, то работа Флэнегана превращает ее в эмоциональное полотно о том, как каждый прожитый миг способен повлиять на целый мир.

