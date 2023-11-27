Фильм «Водитель для Веры» в последний момент оставили без премии «Оскар»: это было несправедливо

Павел Чухрай за годы карьеры выпустил множество ярких фильмов. Зрители полюбили его за картины «Вор», «Холодное танго» и другие проекты, но самым обсуждаемым стал исторический фильм «Водитель для Веры».

Лента стала триумфатором многих фестивалей, но критики осыпали постановщика разгромными рецензиями. После выхода в прокат картина была выдвинута на соискание премии «Оскар», что прославило режиссера на весь мир.

Но драма «Водитель для Веры» так и не оказалась в числе номинантов на премию. Дело в том, что картину снимали кинематографисты России и Украины, однако сам фильм сделан на русском языке. И именно это не понравилось комитету премии. Там посчитали, что фильм, выдвинутый от Украины, должен быть на родном для своей страны языке.

И именно поэтому Чухраю не разрешили стать номинантом премии. А «Оскар» за «Лучший фильм на иностранном языке» получила драма «Нашествие варваров», которую снял Дени Аркан.