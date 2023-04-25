Фильм «Три плюс два» пришлось снимать дважды: ни за что не догадаетесь почему

Комедия «Три плюс два» Генриха Оганесяна стала настоящим хитом у советских зрителей. Миллионы поклонников с удовольствием наблюдали за комичными приключениями молодых туристов, однако мало кто знал, как тяжело проходили съемки картины.

Дело в том, что постановщик решил представить ленту сразу в двух форматах — в инновационном широкоэкранном и в обычном. Поэтому съемочной группе каждую сцену необходимо было снимать два раза для двух разных камер, но основной считалась все равно копия для больших экранов.

Подобные съемки очень тяжело сказывались на артистах и операторах. Вкладывая все силы в основные съемки, они менее трепетно относились к обычному формату.

Однако зрители увидели в итоге все равно обычную версию, которая была на 22 минуты короче. Дело в том, что большинство кинотеатров не могли воспроизвести инновационный для того времени формат, а по телевизору также показывали короткую копию комедии.