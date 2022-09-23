Фильм «Три мушкетера» был жертвой грязного скандала: положили на полку на год

Трехсерийная картина «Д’Артаньян и три мушкетера» Георгия Юнгвальд-Хилькевича вышла на экраны в 1979 году. Однако увидеть ее зрители могли раньше на целый год, который она пролежала на полке. Постановщик оказался втянут в судебные разбирательства со сценаристом фильма и автором песен. Марк Розовский удивился, когда заметил, что в его сюжет были внесены значительные поправки. При этом о переменах Юнгвальд-Хилькевич сценариста не предупредил.

А для автора текста музыкальных композиций Юрия Ряшенцева стали сюрпризом строки «Песни Миледи». Выяснилось, что режиссер попросил актера Вениамина Смехова самостоятельно написать к ней слова. Однако в титрах все песни приписывались Ряшенцеву. Он же наотрез отказался иметь какое-либо отношение к новой композиции.

В результате Ряшенцев и Розовский подали на Юнгвальд-Хилькевича в суд. Решение оказалось на их стороне. Только после завершения разбирательств со всеми формальностями «Три мушкетера» добрались до зрителей.