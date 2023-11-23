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Фильм стал шедевром: Миронов зря отказался сняться в этой ленте Рязанова

23 ноября 2023 08:45
Фильм стал шедевром: Миронов зря отказался сняться в этой ленте Рязанова

Самолюбие звезды было задето.

Андрей Миронов претендовал на главную роль в «Иронии судьбы», но не получилось. Режиссер Эльдар Рязанов и актер так и не смогли договориться друг с другом.

Артист хотел сыграть Женю Лукашина, но постановщика его кандидатура категорически не устроила. Мэтр понимал, что в образе неудачника красавчик Миронов, который в реальной жизни был любимцем женщин, мягко говоря, не сморится. Но претендент был настроен решительно и дважды напросился на пробы.

В итоге свое мнение Эльдар Александрович так и не изменил. Тогда он предложил знаменитости роль Ипполита, но тот в расстроенных чувствах отказался. Обида сыграла со звездой злую шутку: он упустил шанс пополнить фильмографию ярким проектом.

Картина стала шедевром — россияне и сегодня знают ее буквально наизусть. Рязанов вряд ли пожалел о том, что не стал связываться с Андреем Александровичем, а вот тому наверняка не раз приходилось кусать локти.

Фото: Aleksandr Sternin/Russian Look/Global Look Press, Anton Kavashkin/Russian Look/Global Look Press
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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