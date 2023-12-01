Фильм «Собака на сене» основан на реальных событиях: даже советская картина не такая интересная

Комедия «Собака на сене» стала настоящим хитом сразу же после выхода на экраны. Зрители были в восторге от остроумной истории, но мало кто догадывался, что основана она на вполне реальных фактах.

Так, в 1478 году в Италии родилась Джованна д’Арагона, герцогиня Амальфи. Она вышла замуж за Альфонсо Пикколомини, пара вместе воспитывала сына, но спустя восемь лет муж был убит в жестокой драке.

После этого Джованна начала следить за их семейным поместьем и была регентом своего наследника. Но однажды в ней проснулись чувства к своему управляющему Антонио Беккаделли. А так как без разрешения отца она не могла выйти замуж, то влюбленные сыграли свадьбу тайно.

И после нескольких лет и рождения трех общих детей герцогиня Амальфи решила объявить о своем браке. Эта новость стала настоящим ударом для брата герцогини, кардинала Луиджи. Он приказал арестовать сестру, ее детей и мужа. И если Антонио удалось бежать и скрываться несколько лет в Милане, то Джованна была практически тут же убита наемниками ее брата. А в 1513 году солдаты нашли и самого Антонио, которого также лишили жизни.

И именно эту историю драматург Лопе де Вега положил в основу своей пьесы, которая в итоге стала одним из главных произведений в его карьере.