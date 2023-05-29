Фильм «Садко» нагло украли у СССР: не поверите, но в этом участвовал сам Коппола

Прославленный режиссер до сих пор не вспоминает об этом скандале.

Приключенческий фильм «Садко» был представлен публике в 1952 году. Сказочная картина стала хитом не только в СССР, но и в других странах, а эксперты на кинофестивале в Венеции присудили ей главную награду. При этом, как оказалось, американские зрители знают фильм совсем под другим названием.

Дело в том, что продюсер Роджер Корман, который специализировался на низкобюджетных картинах, решил украсть творение Александра Птушко. Он пригласил Фрэнсиса Форда Копполу, который написал новый сценарий: в картине обрезали музыкальные номера, вырезали неугодные сцены и полностью дублировали. И так американские зрители познакомились с новой версией «Садко», которая стала называться «Волшебным путешествием Синдбада».

Чтобы избавиться от лишних вопросов, Корман изменил и имена создателей. Режиссером «нового» фильма стал Альфред Поско, а исполнителем главной роли — Эдвард Столар. Американские зрители долгое время не знали о подлоге, как и советские кинематографисты, а Коппола до сих пор старается не комментировать свой сценарий.