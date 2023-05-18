Фильм с Высоцким запретили к показу: сегодня россияне согласились с советской цензурой

Цензура создала ореол таинственности вокруг фильмов, которые были запрещены. Люди считали, что эти картины резко критикуют власть и показывают острую сатиру на существующий строй, поэтому суровые бюрократы и боятся выпускать их в прокат. Впрочем, порой чиновники из госкино блокировали проекты совсем по другим причинам.

Так, драма «Интервенция» с Владимиром Высоцким не понравилась руководству из-за сумбурного сценария. Все происходящее на экране напоминало балаган и выглядело слишком гротескно. Хотя изначально фильм был приурочен к пятидесятилетию Великой Октябрьской революции.

В конце 80-х картину все же разрешили показывать, но широкий зритель узнал о драме с Владимиром Высоцким уже после распада СССР. И тогда люди поняли, что советские цензоры были правы.