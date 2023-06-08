Фильм с участием культовых актеров в СССР отправили на полку: и правильно сделали

В 60-х годах прошлого века планировался выход фантастической комедии «Формула радуги». По всем прогнозам фильм должен был иметь громкий успех. Во-первых, его снимал опытный и успешный режиссер, за плечами которого работы, прогремевшие на весь Союз. Во-вторых, актерский состав был практически полностью звездным. И музыку для фильма писал автор, на счету которого уже было множество хитов. Но не сложилось. Зритель так и не увидел новую картину Георгия Юнгвальд-Хилькевича.

В «Формуле радуги» снимались такие известные и всеми любимые актеры, как Георгий Вицин, Наталья Варлей, Савелий Крамаров, Фрунзик Мкртчян и другие. Казалось, что один только актерский состав должен вытянуть фильм как минимум в разряд хороших. А уж то, что картину и вовсе не выпустят, представить не мог абсолютно никто. Но самое интересное в том, что есть сразу несколько версий того, почему же кинолента не появилась на экранах.

Так, например, бытует версия, что фильм по сюжету слишком похож на уже вышедшую ленту «Его звали Роберт» и конкуренции попросту не выдержал бы. Однако более вероятным кажется другое мнение. «Формула радуги» слишком плохо снята. Операторская работа полна огрехов, которые видны даже неопытному человеку. Да и в целом допущено было много брака. Даже Александр Зацепин, написавший музыку к фильму, в этот раз откровенно схалтурил.