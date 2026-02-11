Фильм с рейтингом 7.8 чуть не убил студию Fox: $450 млн потратили на декорации, которые почти не попали в кадр

В 1963 году на экраны вышел фильм, который навсегда изменил представление о бюджетах в Голливуде и едва не похоронил легендарную студию. «Клеопатра» с Элизабет Тейлор и Ричардом Бертоном обошлась в 44 миллиона долларов — по нынешним меркам это около 450 миллионов.

Деньги ушли на создание абсолютного визуального великолепия. На 20 акрах английской земли выросла Александрия с пальмами, которые постоянно гибли от непривычного холода и сырости, требуя замены. На эти декорации, попавшие в финал лишь на 10 минут, потратили около 7 миллионов.

Затем съемки переехали в Италию, где за 1,5 миллиона воссоздали увеличенную копию Римского форума. Личная позолоченная баржа Клеопатры оценивалась в сумму, равную сегодняшним 2,7 миллионам долларов.

Несмотря на кассовый провал в прокате и угрозу банкротства для студии 20th Century Fox, фильм, чей рейтинг на Кинопоиске составляет 7.8, выиграл четыре «Оскара», в том числе за лучшую работу художника-постановщика. Чтобы спастись, Fox пришлось продать 300 акров своей земли.

И хотя проект окончательно окупился только через телепоказы спустя годы, он вошел в историю не как неудача, а как легенда о беспрецедентной кинематографической амбиции, поставившей под вопрос сами границы возможного в кино.