Фильм с Куравлевым запретили только из-за названия: что так напугало чиновников

Советская цензура проверяла каждый фильм перед тем, как он окажется на экранах. При этом чиновники не щадили картины, даже если в них снялись прославленные и любимые публикой артисты. Так, например, эксперты забраковали картину «Урок литературы» с Леонидом Куравлевым в главной роли.

Сюжет фильма Алексея Коренева рассказывает о молодом преподавателе литературы в исполнении Куравлева. Однажды он понимает, что недоволен своей работой и жизнью, поэтому решается на эксперимент: целый день провести без вранья. Подобный выбор в итоге полностью меняет его жизнь, у него портятся отношения с невестой и близкими, а на работе начинаются большие проблемы.

Цензоры совсем не оценили картину. Им не понравилось, что советский человек и власть в обычной жизни, по мнению режиссера, врут и для честности им нужно идти на специальный эксперимент. Также они отметили, что поведение главного героя, который ссорится с возлюбленной и коллегами, совсем не достойно советского человека.

Помимо этого, чиновники не оставили без внимания и название ленты. Дело в том, что сценарий картины написан на основе пьесы «День без вранья», поэтому сам фильм сначала именовался именно так. Но цензоры не оценили название, которое в итоге заменили на нейтральное словосочетание «Урок литературы». И даже в таком варианте картина все равно оказалась на полке, а зритель смог увидеть ее только спустя годы после создания.